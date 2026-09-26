26.09.2026 16:24
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Азартные скачки в Якутске: призовой фонд 5 миллионов рублей
На ипподроме Арктического ГАТУ имени С. М. Аржакова начались традиционные конные скачки, официально завершающие республиканский беговой сезон, сообщает @yakutsk_vecherniy
Сильнейшие жокеи и самые быстрые скакуны Якутии сойдутся в зрелищной борьбе на пяти ключевых дистанциях дня. На данный момент завершены два забега. Общий призовой фонд финального дня скачек традиционно является одним из крупнейших в сезоне и превышает 5 миллионов рублей, распределяясь между победителями и призерами всех пяти знаковых дистанций.
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