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26.09.2026 16:24
чтение: 1 мин
Спорт
#ипподром
#конные скачки

Азартные скачки в Якутске: призовой фонд 5 миллионов рублей

скачки

На ипподроме Арктического ГАТУ имени С. М. Аржакова начались традиционные конные скачки, официально завершающие республиканский беговой сезон, сообщает @yakutsk_vecherniy

Сильнейшие жокеи и самые быстрые скакуны Якутии сойдутся в зрелищной борьбе на пяти ключевых дистанциях дня. На данный момент завершены два забега. Общий призовой фонд финального дня скачек традиционно является одним из крупнейших в сезоне и превышает 5 миллионов рублей, распределяясь между победителями и призерами всех пяти знаковых дистанций.

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