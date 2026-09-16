Манчаары Ильинов и Константин Капрынов — призеры Кадыровского турнира
Якутские борцы Манчаары Ильинов и Константин Капрынов — бронзовые призеры Кадыровского турнира — международного турнира памяти Ахмата Кадырова
Якутские борцы Манчаары Ильинов и Константин Капрынов стали бронзовыми призёрами международного турнира памяти Ахмата Кадырова, сообщает ЯСИА.
В малых финалах оба борца сборной Якутии должны были встретиться с представителями Ирана. Из-за неявки соперников победы были присуждены якутским спортсменам.
В весовой категории до 61 кг Манчаары Ильинов на пути к бронзе выиграл утешительную схватку у Халида Магомедова — 3:2. Для Ильинова эта медаль стала первым большим успехом на международном уровне.
В весе до 74 кг капитан сборной Якутии Константин Капрынов одержал две победы в утешительных схватках: над Магомедом Магомедовым (Дагестан) — 8:5 и Нурдаулетом Сейлбековым (Казахстан) — 7:1.
За бронзовые медали Манчаары Ильинов и Константин Капрынов получат по 1 тыс. долларов.
Читайте так же Сотрудник спецназа «Белый медведь» удостоен крапового берета
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий