Манчаары Ильинов и Константин Капрынов — призеры Кадыровского турнира

Якутские борцы Манчаары Ильинов и Константин Капрынов — бронзовые призеры Кадыровского турнира — международного турнира памяти Ахмата Кадырова

Якутские борцы Манчаары Ильинов и Константин Капрынов стали бронзовыми призёрами международного турнира памяти Ахмата Кадырова, сообщает ЯСИА.

В малых финалах оба борца сборной Якутии должны были встретиться с представителями Ирана. Из-за неявки соперников победы были присуждены якутским спортсменам.

В весовой категории до 61 кг Манчаары Ильинов на пути к бронзе выиграл утешительную схватку у Халида Магомедова — 3:2. Для Ильинова эта медаль стала первым большим успехом на международном уровне.

В весе до 74 кг капитан сборной Якутии Константин Капрынов одержал две победы в утешительных схватках: над Магомедом Магомедовым (Дагестан) — 8:5 и Нурдаулетом Сейлбековым (Казахстан) — 7:1.

За бронзовые медали Манчаары Ильинов и Константин Капрынов получат по 1 тыс. долларов.

Читайте так же Сотрудник спецназа «Белый медведь» удостоен крапового берета