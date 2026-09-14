Знай наших: Шесть медалей на международном турнире

Якутские лучники завоевали шесть медалей на международном турнире на Алтае

Сборная Якутии по 3Д-луку успешно выступила на международных соревнованиях по стрельбе из лука «Стрелы Алтая-2026», прошедших в селе Озерное Республики Алтай. По итогам состязаний якутяне завоевали одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые награды в различных дисциплинах, сообщает Федерация по стрельбе из лука республики.

Победительницей турнира в стрельбе «Шагаяк» стала Марияна Кусатова, а Максим Васильев выиграл серебро в этой же категории.

В соревнованиях по 3Д-стрельбе из исторического лука бронзовым призером среди мужчин стал Архип Скрябин. Аналогичный результат в классе 3Д классического лука показал Альберт Мигалкин, который по итогам турнира также официально выполнил норматив кандидата в мастера спорта РФ.

Еще одну бронзу в 3Д-стрельбе из классического лука принесла смешанная команда в составе Александра Дьяконова и Александры Черкашиной. Николай Петров замкнул тройку призеров в дисциплине «Фокус».

В турнире приняли участие спортсмены из семи государств: России, Китая, Монголии, Ирана, Кыргызстана, Белоруссии и Узбекистана.



