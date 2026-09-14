Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

14.09.2026 16:30
чтение: 1 мин
Спорт

Знай наших: Шесть медалей на международном турнире

Якутские лучники завоевали шесть медалей на международном турнире на Алтае

Сборная Якутии по 3Д-луку успешно выступила на международных соревнованиях по стрельбе из лука «Стрелы Алтая-2026», прошедших в селе Озерное Республики Алтай. По итогам состязаний якутяне завоевали одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые награды в различных дисциплинах, сообщает Федерация по стрельбе из лука республики.

Победительницей турнира в стрельбе «Шагаяк» стала Марияна Кусатова, а Максим Васильев выиграл серебро в этой же категории.

В соревнованиях по 3Д-стрельбе из исторического лука бронзовым призером среди мужчин стал Архип Скрябин. Аналогичный результат в классе 3Д классического лука показал Альберт Мигалкин, который по итогам турнира также официально выполнил норматив кандидата в мастера спорта РФ. 

Еще одну бронзу в 3Д-стрельбе из классического лука принесла смешанная команда в составе Александра Дьяконова и Александры Черкашиной. Николай Петров замкнул тройку призеров в дисциплине «Фокус».

В турнире приняли участие спортсмены из семи государств: России, Китая, Монголии, Ирана, Кыргызстана, Белоруссии и Узбекистана.


Читайте также:

Источник: Региональная Федерация стрельбы из лука Республики Саха (Якутия)
Фото: Региональная Федерация стрельбы из лука Республики Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное