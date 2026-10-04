Гороскоп на неделю с 4 по 11 октября 2026 года для всех знаков

Неделя обещает быть интересной: пришло время освободиться от давления авторитетов, отказаться от навязанных ролей и дать волю своему внутреннему бунтарю. В понедельник возможны важные озарения, во вторник на первый план выйдет романтика, а среда подтолкнёт к смелым и неожиданным поступкам. К пятнице станет проще отбросить маски и быть собой — все остальные роли уже заняты.

гороскоп на неделю

Главная астрологическая тема недели

Меркурий будет ретроградным с 24 октября по 13 ноября, а с учётом теневых периодов влияние цикла может ощущаться с 4 октября по 30 ноября. Если вы планируете приобрести автомобиль, компьютер, смартфон или другую дорогостоящую технику, внимательно проверяйте условия сделки и документы. Кстати, ваш гороскоп на неделю тоже поможет принять верные решения в этот период. Крупные покупки лучше совершить заранее либо отложить до декабря.

Овен

21 марта — 19 апреля

На этой неделе важно учитывать три обстоятельства. Во-первых, вам требуется больше сна: Солнце находится напротив вашего знака, поэтому запас энергии может быть ниже обычного. Не пренебрегайте отдыхом.

Во-вторых, соединение Меркурия и Венеры усиливает страсть и эмоциональную близость. Личные отношения могут стать особенно тёплыми, яркими и запоминающимися.

В-третьих, вы захотите освободиться от ограничений в вопросах, связанных с детьми, творчеством, развлечениями, преподаванием, спортом или романтикой. Если вам долго приходилось мириться с чужими условиями, теперь вы можете твёрдо сказать: «Хватит!»

Телец

20 апреля — 20 мая

Близкие отношения будут наполнены взаимной поддержкой и теплом. Вы проявите больше терпения и понимания, а партнёр, супруг или близкий друг ответит вам тем же. Возможны откровенные и полезные разговоры.

На работе вы настроены решительно и способны многое успеть. Однако дома ситуация может оказаться напряжённее. Гости, ремонт, переезд или накопившиеся семейные дела способны стать последней каплей. Чтобы вернуть порядок, вам придётся обозначить границы и прямо сказать окружающим, что должно измениться.

Близнецы

21 мая — 20 июня

Неделя располагает к развлечениям и приятному общению. Проводите время с детьми, ходите на свидания, занимайтесь спортом и не упускайте возможности проявить творческие способности. Атмосфера на работе тоже будет благоприятной: коллеги окажутся дружелюбными и готовыми помочь. Не исключено начало служебного романа.

Главное событие недели — взаимодействие Марса с непредсказуемым Ураном. Оно может принести внезапное озарение, изменение привычного распорядка, знакомство с необычными людьми или увлечение новой идеей. Вы почувствуете прилив смелости и желание действовать по-своему. Возможны спонтанные короткие поездки.

Рак

21 июня — 22 июля

Дом и семья останутся в центре внимания; некоторым Ракам придётся уделять больше времени родителям. Но неделя не ограничится обязанностями. Меркурий и Марс пробудят интерес к чтению, письму, интеллектуальным играм и другим занятиям, требующим сообразительности.

Вам захочется больше играть, шутить и отдыхать. Романтические отношения могут расцвести, общение с детьми принесёт радость, а творческие занятия подарят вдохновение. На этом фоне вы способны неожиданно найти новый источник дохода — или столь же импульсивно решиться на крупную покупку.

Лев

23 июля — 22 августа

Вас ждёт запоминающаяся и насыщенная неделя. Темп жизни ускорится: разговоры, чтение, обучение, короткие поездки, встречи и повседневные дела не дадут скучать. Параллельно продолжатся ремонт или обновление интерьера — ведь дом для вас действительно крепость.

Главная тема — Марс и Юпитер в вашем знаке. Взаимодействие Марса с непредсказуемым Ураном усилит беспокойство, нетерпение и жажду новых впечатлений. Вам захочется вырваться из привычной, пусть даже комфортной, колеи. Ограничения начнут раздражать, поэтому вы будете искать новые места, знакомства и приключения.

Дева

23 августа — 22 сентября

Неделя может оказаться беспокойной. Ваше внимание сосредоточено на доходах, расходах, имуществе и материальных ресурсах. Одновременно вы размышляете о личных ценностях и о том, что действительно имеет значение.

Вам захочется обсуждать свои идеи, узнавать мнения окружающих и расширять кругозор. Ради этого вы можете отправиться в короткую поездку, начать учиться, больше читать или писать. Приятный бонус: привычная обстановка покажется красивее и гармоничнее, а люди вокруг — обаятельнее и доброжелательнее.

Весы

23 сентября — 22 октября

Солнце находится в вашем знаке, помогая восстановить силы и притягивая к вам людей и благоприятные обстоятельства. Меркурий и Венера в секторе денег подскажут интересные способы увеличить доход и подтолкнут к финансовому планированию.

Период благоприятен для переговоров, сделок и разумных вложений. Деньги могут приходить легче обычного, однако важно не поддаться тяге к красивым, но необязательным покупкам. Кроме того, на этой неделе друг или группа единомышленников могут преподнести неожиданный сюрприз.

Скорпион

23 октября — 21 ноября

Хотя временами вам захочется остаться дома и не привлекать внимания, Меркурий и Венера в вашем знаке усилят потребность в общении. Вы будете охотно делиться идеями и слушать собеседников. Окружающие увидят вас обаятельным, привлекательным и дипломатичным человеком. Неделя также подходит для обновления гардероба.

Неожиданности вероятны в профессиональной сфере. Марс на вершине вашего гороскопа получает импульс от непредсказуемого Урана, пробуждая стремление к независимости. Вы можете открыто выступить против давления руководства — или столкнуться с внезапной реакцией влиятельного человека.

Стрелец

22 ноября — 21 декабря

Неделя будет полна волнения и интриг. У некоторых Стрельцов развивается тайный роман. Одновременно растёт ваша популярность: друзья и знакомые хотят чаще вас видеть. Совместная работа окажется продуктивной, а дружеские связи приобретут особое значение.

Будьте готовы к внезапным новостям. Может неожиданно появиться возможность отправиться в путешествие — либо уже намеченные планы изменятся или отменятся. Возможны сюрпризы, связанные с издательским делом, высшим образованием, медициной или юридическими вопросами. Сохраняйте гибкость и быстро реагируйте на обстоятельства.

Козерог

22 декабря — 19 января

Вы производите прекрасное впечатление: Солнце находится в верхней части вашего гороскопа и освещает вас особенно выгодно. Меркурий и Венера в секторе дружбы усиливают взаимодействие с друзьями, командами и сообществами. Вам будет легче обсуждать идеи и делиться переживаниями. Молодой знакомый может предложить свежий взгляд, а дружба — неожиданно перерасти в роман.

При этом возможны неожиданные новости о долгах, ипотеке, наследстве или совместном имуществе. Не принимайте финансовые решения сгоряча, проверяйте документы и заранее позаботьтесь о защите своих интересов.

Водолей

20 января — 18 февраля

Вы часто опережаете своё время и тонко чувствуете общественные перемены. Сейчас особенно удачный момент для нового хобби, интеллектуальной дисциплины или обучения. Вам захочется обсуждать устройство общества, мировоззрение, медицину и право. Многие Водолеи также почувствуют тягу к путешествиям.

Меркурий и Венера в верхней части гороскопа помогают общаться с руководителями и влиятельными людьми: вы производите приятное впечатление и легко находите нужные слова. Возможна симпатия к начальнику или коллеге с более высоким статусом. Однако партнёр, супруг или близкий друг может неожиданно потребовать новых условий и большей свободы. Не исключено, что инициатором перемен станете вы.

Рыбы

19 февраля — 20 марта

На этой неделе вам придётся заниматься сразу несколькими направлениями. В центре внимания окажутся совместное имущество, налоги, долги, наследство и общие финансовые обязательства. Одновременно усилится желание путешествовать, учиться и знакомиться с новыми взглядами на общество и мир. Некоторые Рыбы могут начать роман с человеком, заметно отличающимся от их привычного окружения.

На работе вероятны сюрпризы. Ограничения будут раздражать, а стремление к свободе действий усилится. Кто-то может внезапно решить уволиться или резко изменить рабочий процесс. Возможны поломки оборудования и недовольство в коллективе, поэтому сохраняйте спокойствие и не принимайте необратимых решений под влиянием момента.

Наблюдения: РИА Новости — «Ретроградный Меркурий 2026: даты и влияние на знаки»