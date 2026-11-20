Суббота — самый тяжёлый день недели. Надо и отдохнуть, и выспаться, и в квартире убраться, и погулять, и выпить. И не знаешь, с чего начать.

гороскоп на 21 ноября

Предупреждение о Луне

Гороскоп на 21 ноября 2026: 12, 13 лунный день. Растущая Луна. Сегодня нет ограничений для покупок и принятия важных решений до 09:00 22 ноября по московскому времени. Луна находится в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Начиная с сегодняшнего дня ваше внимание переключится на путешествия и изучение возможностей в сфере дополнительного образования, медицины, юриспруденции, издательского дела и средств массовой информации.

Ваш интерес к политике, религии и расовым вопросам также усилится.

Сегодня общение с окружающими будет приятным и гармоничным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы — настоящий финансовый волшебник зодиака, и в ближайшие четыре недели ваш интерес к совместному имуществу, налогам, долгам, ипотеке, страховым вопросам и наследству заметно возрастет.

В личном плане у вас может появиться сильное желание заняться самосовершенствованием.

А почему бы и нет?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Постарайтесь в ближайшие четыре недели больше отдыхать и высыпаться, потому что вам это действительно понадобится.

Отчасти причина заключается в том, что вы будете не только усердно работать, но и активно развлекаться!

Ожидайте большей ясности в самых близких отношениях. Возможно, вас даже посетит настоящее озарение. Обещает ваш гороскоп на 21 ноября.

Рак (21 июня — 22 июля)

Хорошие новости! Начиная с сегодняшнего дня вы почувствуете постепенный прилив энергии, который пробудит желание усердно и эффективно работать!

Это означает, что в ближайшие несколько недель вы сможете сделать очень многое!

Сегодня вам, возможно, захочется обновить интерьер или пригласить гостей к себе домой.

Лев (23 июля — 22 августа)

Счастливчики!

В ближайшие четыре недели Солнце будет проходить через одну из самых веселых и жизнерадостных частей вашей натальной карты, побуждая вас больше общаться, интересоваться искусством, выходить в свет и наслаждаться жизнью.

Вас будут привлекать спортивные мероприятия и веселые занятия с детьми.

Романтические отношения окажутся под особенно благоприятным влиянием!

Дева (23 августа — 22 сентября)

В течение ближайших четырех недель ваше внимание будет все больше сосредоточиваться на доме, семье и личной жизни.

Возможно, вам придется чаще обычного общаться с одним из родителей?

Кроме того, вы будете с удовольствием использовать любую возможность расслабиться дома, в привычной и уютной обстановке.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Пристегните ремни безопасности, потому что начиная с сегодняшнего дня темп вашей жизни заметно ускорится на ближайшие четыре недели!

Внезапно окажется, что у вас множество дел, мест, которые нужно посетить, и людей, с которыми необходимо встретиться!

Многие Весы также будут больше обычного читать, писать и учиться.

(Кстати, сегодня прекрасный день для покупки обновок в гардероб!)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Солнце переходит в другой знак, что на ближайшие четыре недели изменит акценты вашего гороскопа.

Вы обнаружите, что вопросы заработка, движения денежных средств и личного имущества будут занимать все больше вашего внимания.

Возможно, вы также начнете серьезнее размышлять о собственных ценностях — о том, что действительно важно в жизни.

Сегодня постарайтесь кому-нибудь помочь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Солнце входит в ваш знак и останется там на четыре недели, предоставляя вам возможность восстановить силы и зарядиться энергией на оставшуюся часть года.

Оно будет притягивать к вам людей и благоприятные обстоятельства.

Между тем сегодня Меркурий находится в вашем знаке, поэтому вам особенно хочется поговорить!

Найдите приятного собеседника.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы с удовольствием сосредоточитесь на доме и личной жизни.

Более того, в ближайшие четыре недели вы будете склонны немного отойти в сторону и наблюдать за происходящим вокруг, не стремясь постоянно находиться в центре событий.

Тем не менее романтические отношения, а также теплое общение с начальством и влиятельными людьми будут приносить вам радость.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Начиная с сегодняшнего дня ваша популярность будет расти в течение ближайших четырех недель.

Конечно, дружба всегда имеет для вас большое значение. К тому же вы настоящий мастер налаживать полезные связи!

Сегодня наслаждайтесь интересными разговорами с окружающими.

Чтение, письмо и учеба также покажутся вам особенно привлекательными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В ближайшие четыре недели Солнце будет находиться в верхней части вашей натальной карты, символически освещая вас особенно выгодным светом.

Это период, когда вы сможете смело заявлять о себе, представлять свои идеи и добиваться преимуществ!

Сегодня уделите внимание финансовым вопросам.

Если у вас сегодня день рождения

Композитор Ян Френкель (1920–1989) и борец Михаил Мамиашвили (1963) родились в этот день.Вы обладаете заразительным чувством юмора и умеете радоваться жизни! Вы щедры, энергичны и всегда готовы поддержать окружающих. Предстоящий год станет временем служения другим людям, возможно, прежде всего своей семье. Заботьтесь о себе, чтобы у вас хватало сил помогать тем, кто обращается к вам за советом, утешением и поддержкой. В этом году уделите внимание своему дому и постарайтесь сделать его более уютным и отражающим вашу индивидуальность.

Другие гороскопы

Ежедневный гороскоп на пятницу 20 ноября 2026 года

Ежедневный гороскоп на пятницу 13 ноября 2026 года

Еженедельный гороскоп с 15 по 22 ноября 2026 года