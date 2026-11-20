Ежедневный гороскоп на субботу 21 ноября 2026 года
Предупреждение о Луне
Гороскоп на 21 ноября 2026: 12, 13 лунный день. Растущая Луна. Сегодня нет ограничений для покупок и принятия важных решений до 09:00 22 ноября по московскому времени. Луна находится в Овне.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Начиная с сегодняшнего дня ваше внимание переключится на путешествия и изучение возможностей в сфере дополнительного образования, медицины, юриспруденции, издательского дела и средств массовой информации.
Ваш интерес к политике, религии и расовым вопросам также усилится.
Сегодня общение с окружающими будет приятным и гармоничным.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Вы — настоящий финансовый волшебник зодиака, и в ближайшие четыре недели ваш интерес к совместному имуществу, налогам, долгам, ипотеке, страховым вопросам и наследству заметно возрастет.
В личном плане у вас может появиться сильное желание заняться самосовершенствованием.
А почему бы и нет?
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Постарайтесь в ближайшие четыре недели больше отдыхать и высыпаться, потому что вам это действительно понадобится.
Отчасти причина заключается в том, что вы будете не только усердно работать, но и активно развлекаться!
Ожидайте большей ясности в самых близких отношениях. Возможно, вас даже посетит настоящее озарение. Обещает ваш гороскоп на 21 ноября.
Рак (21 июня — 22 июля)
Хорошие новости! Начиная с сегодняшнего дня вы почувствуете постепенный прилив энергии, который пробудит желание усердно и эффективно работать!
Это означает, что в ближайшие несколько недель вы сможете сделать очень многое!
Сегодня вам, возможно, захочется обновить интерьер или пригласить гостей к себе домой.
Лев (23 июля — 22 августа)
Счастливчики!
В ближайшие четыре недели Солнце будет проходить через одну из самых веселых и жизнерадостных частей вашей натальной карты, побуждая вас больше общаться, интересоваться искусством, выходить в свет и наслаждаться жизнью.
Вас будут привлекать спортивные мероприятия и веселые занятия с детьми.
Романтические отношения окажутся под особенно благоприятным влиянием!
Дева (23 августа — 22 сентября)
В течение ближайших четырех недель ваше внимание будет все больше сосредоточиваться на доме, семье и личной жизни.
Возможно, вам придется чаще обычного общаться с одним из родителей?
Кроме того, вы будете с удовольствием использовать любую возможность расслабиться дома, в привычной и уютной обстановке.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Пристегните ремни безопасности, потому что начиная с сегодняшнего дня темп вашей жизни заметно ускорится на ближайшие четыре недели!
Внезапно окажется, что у вас множество дел, мест, которые нужно посетить, и людей, с которыми необходимо встретиться!
Многие Весы также будут больше обычного читать, писать и учиться.
(Кстати, сегодня прекрасный день для покупки обновок в гардероб!)
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Сегодня Солнце переходит в другой знак, что на ближайшие четыре недели изменит акценты вашего гороскопа.
Вы обнаружите, что вопросы заработка, движения денежных средств и личного имущества будут занимать все больше вашего внимания.
Возможно, вы также начнете серьезнее размышлять о собственных ценностях — о том, что действительно важно в жизни.
Сегодня постарайтесь кому-нибудь помочь.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Сегодня Солнце входит в ваш знак и останется там на четыре недели, предоставляя вам возможность восстановить силы и зарядиться энергией на оставшуюся часть года.
Оно будет притягивать к вам людей и благоприятные обстоятельства.
Между тем сегодня Меркурий находится в вашем знаке, поэтому вам особенно хочется поговорить!
Найдите приятного собеседника.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня вы с удовольствием сосредоточитесь на доме и личной жизни.
Более того, в ближайшие четыре недели вы будете склонны немного отойти в сторону и наблюдать за происходящим вокруг, не стремясь постоянно находиться в центре событий.
Тем не менее романтические отношения, а также теплое общение с начальством и влиятельными людьми будут приносить вам радость.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Начиная с сегодняшнего дня ваша популярность будет расти в течение ближайших четырех недель.
Конечно, дружба всегда имеет для вас большое значение. К тому же вы настоящий мастер налаживать полезные связи!
Сегодня наслаждайтесь интересными разговорами с окружающими.
Чтение, письмо и учеба также покажутся вам особенно привлекательными.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
В ближайшие четыре недели Солнце будет находиться в верхней части вашей натальной карты, символически освещая вас особенно выгодным светом.
Это период, когда вы сможете смело заявлять о себе, представлять свои идеи и добиваться преимуществ!
Сегодня уделите внимание финансовым вопросам.
Если у вас сегодня день рождения
Композитор Ян Френкель (1920–1989) и борец Михаил Мамиашвили (1963) родились в этот день.Вы обладаете заразительным чувством юмора и умеете радоваться жизни! Вы щедры, энергичны и всегда готовы поддержать окружающих. Предстоящий год станет временем служения другим людям, возможно, прежде всего своей семье. Заботьтесь о себе, чтобы у вас хватало сил помогать тем, кто обращается к вам за советом, утешением и поддержкой. В этом году уделите внимание своему дому и постарайтесь сделать его более уютным и отражающим вашу индивидуальность.
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