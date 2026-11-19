Удача рядом, но есть нюансы: гороскоп на декабрь 2026 для Тельца, Девы и Козерога

Декабрь 2026 года станет завершающим аккордом длинного и насыщенного годового цикла. Для представителей Земной стихии — Тельцов, Дев и Козерогов — этот месяц приготовил немало сюрпризов: где-то фортуна будет улыбаться во все 32 зуба, а где-то звезды настоятельно рекомендуют сбавить обороты и не испытывать судьбу. Наш гороскоп удачи и невезения поможет вам распланировать последний месяц года так, чтобы встретить 2027-й в прекрасном настроении и с полными карманами.

Общий астрологический фон декабря 2026

Последний месяц года пройдет под влиянием гармоничного аспекта Юпитера и Сатурна — редкого союза, который благоволит именно Земным знакам. Это время подведения итогов, материального вознаграждения за труды и стабилизации всех сфер жизни. Однако ретроградный Меркурий в первой декаде месяца внесет свои коррективы: начало декабря потребует от Земных знаков повышенной внимательности в документах, поездках и переговорах.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Удачные дни: 7, 12, 16, 24 и 29 декабря.

Неблагоприятные дни: 3, 9, 18 и 27 декабря.

Для Тельцов декабрь 2026 года обещает стать одним из самых успешных месяцев года. Фортуна будет сопровождать вас в финансовых вопросах: возможны премии, возврат старых долгов, выгодные покупки и даже неожиданные денежные поступления в середине месяца. Период с 12 по 16 декабря идеален для крупных приобретений, инвестиций и подписания важных договоров.

В любовной сфере удача улыбнется семейным Тельцам: конец года прекрасно подойдет для примирений, романтических сюрпризов и планирования совместного будущего. Одиноким представителям знака судьба может подарить судьбоносную встречу 24 декабря — не отказывайтесь от приглашений на праздничные мероприятия.

Где подстерегает невезение: 3 и 9 декабря избегайте споров с начальством и не подписывайте документы, не перепроверив каждую цифру. 18 декабря будьте осторожны за рулем, а 27-го числа не давайте денег в долг — вернуть их будет очень непросто.

Дева (24 августа — 22 сентября)

Удачные дни: 5, 11, 15, 21 и 30 декабря.

Неблагоприятные дни: 2, 8, 19 и 26 декабря.

Девы встретят декабрь 2026 года во всеоружии: звезды сулят прорыв в карьере и профессиональном признании. Ваше природное трудолюбие и внимание к деталям наконец-то будут замечены — в период с 11 по 15 декабря ждите предложений о повышении, новых проектах или лестных отзывов от руководства. 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, смело загадывайте желания и стройте планы на следующий год — они имеют все шансы сбыться.

Удача будет сопутствовать Девам и в личной жизни: отношения с близкими выйдут на новый уровень доверия. Отличное время для семейных путешествий, ремонта и обустройства дома. 30 декабря — прекрасный день для шопинга: вы найдете лучшие подарки по самым выгодным ценам.

Где подстерегает невезение: 2 декабря возможны сбои в технике и потеря важной информации — сделайте резервные копии документов. 8 и 19 декабря берегите здоровье: избегайте переохлаждения и перегрузок на работе. 26 декабря не лучший день для выяснения отношений — сказанное в сердцах может надолго испортить атмосферу в семье.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Удачные дни: 6, 13, 17, 25 и 31 декабря.

Неблагоприятные дни: 4, 10, 20 и 28 декабря.

Козероги вступают в декабрь 2026 года на пороге своего зодиакального сезона, и звезды дарят им мощный заряд энергии. Это ваше время! С 13 по 17 декабря открывается настоящее «окно возможностей»: все начинания будут успешными, а давние проекты наконец принесут плоды. Особенно благоприятен месяц для смены работы, открытия собственного дела и смелых финансовых решений.

В любви Козерогов ждет приятная неожиданность: 25 декабря Вселенная приготовила романтический сюрприз — возможно признание в чувствах, предложение руки и сердца или возвращение старой симпатии. 31 декабря встречайте Новый год в кругу самых близких людей: именно домашняя атмосфера зарядит вас энергией на весь 2027 год.

Где подстерегает невезение: 4 декабря возможны конфликты с коллегами — держите эмоции под контролем. 10 декабря не планируйте дальних поездок: вероятны задержки и накладки. 20 и 28 декабря избегайте импульсивных трат: праздничный ажиотаж может серьезно ударить по кошельку.

Советы для всех Земных знаков на декабрь 2026

Чтобы максимально использовать благоприятную энергетику месяца, астрологи рекомендуют представителям Земной стихии:

Планируйте важные дела на вторую половину декабря — после завершения ретроградного Меркурия все процессы пойдут значительно легче;

— после завершения ретроградного Меркурия все процессы пойдут значительно легче; Не бойтесь подводить итоги года — честный анализ достижений и ошибок поможет выстроить стратегию на 2027 год;

— честный анализ достижений и ошибок поможет выстроить стратегию на 2027 год; Прислушивайтесь к интуиции 21 декабря — день зимнего солнцестояния усиливает внутренний голос Земных знаков;

— день зимнего солнцестояния усиливает внутренний голос Земных знаков; В неблагоприятные дни занимайтесь рутиной — это лучший способ переждать негативные аспекты планет без потерь;

— это лучший способ переждать негативные аспекты планет без потерь; Окружите себя символами своей стихии — натуральные камни (изумруд, сапфир, оникс) усилят вашу природную удачу.

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