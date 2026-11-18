В современном мире, где мы ежедневно отправляем десятки сообщений, пишем рабочие письма и публикуем посты, грамотность стала нашей настоящей визитной карточкой. Она не просто демонстрирует уровень образования, но и формирует доверие к вам как к специалисту и собеседнику. Одна опечатка в ключевом слове может исказить смысл, а безупречная речь — открыть новые двери. Поэтому держать мозг в тонусе и освежать знания правил с помощью теста по русскому языку — отличная и полезная привычка.

Предлагаем вам небольшую, но коварную разминку, которую подготовил для читателей SAKHALIFE.RU Тарас Бутасов.

Задание: найдите, где пропущена буква Ы

Перед вами четыре фразы. В одном из слов после буквы Ц пропущена буква Ы. Определите, в каком именно.

Ц_трусовая долька

Встать на ц_почки

Математическая ц_фра

Разрушительный ц_клон

Подумайте, прежде чем читать ответ ниже!

Верный ответ и разбор

✅ Правильный ответ — вариант 2: «Встать на цыпочки».

Буква Ы пропущена в корне слова «цыпочки». Это одно из классических исключений, которое часто становится ловушкой даже для уверенных в себе грамотеев.

А теперь разберём каждую фразу, чтобы понять, почему остальные варианты не подходят:

«Цитрусовая долька»

Слово «цитрусовая» пишется с буквой И. После Ц в корне слова всегда пишется И, за исключением нескольких слов-исключений. Цитрус к ним не относится, поэтому здесь Ы не нужна. «Встать на цыпочки»

Здесь пропущена Ы. В русском языке после Ц в корне слова пишется Ы только в словах-исключениях, которые нужно просто запомнить: цыган, цыплёнок, на цыпочках, цыц. Поскольку в нашей фразе речь идёт именно о том, чтобы встать на носочки, мы смело пишем Ы. «Математическая цифра»

Слово «цифра» пишется с буквой И. Здесь действует общее правило: во всех остальных случаях (в корнях, суффиксах и окончаниях) после Ц пишется И. Цифра, цирк, цинк, станция — всё пишется через И. «Разрушительный циклон»

Слово «циклон» также подчиняется общему правилу и пишется с буквой И. Никаких исключений для этого слова в русском языке не существует, поэтому здесь была бы грубой ошибкой.



Интересный факт

Слово «самолет» первым употребил Игорь Северянин, а название профессии «летчик» придумал поэт Велимир Хлебников.

Тест на грамотность: В каком слове пропущена буква С?