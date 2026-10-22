Тест на грамотность: В каком слове пропущена буква С?

Проверка школьных знаний: только по-настоящему грамотный человек не ошибётся в этих 4 словах

Быстрый тест по русскому языку: в каком слове пропущена буква С? Проверьте свою интуицию

Раньше говорили, что человека встречают по одёжке, а сегодня всё чаще встречают по тексту. Переписка в мессенджерах, рабочие письма, комментарии и посты в соцсетях стали нашей визитной карточкой. Грамотная устная и письменная речь не просто показывает уровень образования — она вызывает доверие, помогает точнее доносить мысли и располагает к себе собеседника. Даже самый умный аргумент теряет вес, если в нём допущена нелепая орфографическая ошибка, а автозамена в телефоне выручает далеко не всегда.

Предлагаем устроить небольшую разминку для ума и проверить, насколько хорошо вы помните правила русского языка — или насколько тонко работает ваше языковое чутьё.

Условие задания

Перед вами четыре слова, в каждом из которых пропущена одна согласная — буква З или буква С:

Бе_перспективный

Ди_баланс

И_подлобья

Чере_чур

Ваша задача: внимательно посмотрите на этот список и определите, в каком слове (или словах) пропущена буква С.

Не спешите листать страницу вниз и не заглядывайте в поисковик! Остановитесь на минуту, произнесите каждое слово про себя, вспомните школьные правила правописания приставок и зафиксируйте свой ответ.

Правильный ответ и разбор

Если вы пытались выбрать только одно слово из списка, то попались на классическую уловку составителей тестов. На самом деле это задание с подвохом: буква С пишется во всех четырёх словах!

Давайте разберём каждое из них, чтобы понять, почему именно так:

1. Бесперспективный

Здесь работает базовое школьное правило для русских приставок на З/С (без-/бес-, раз-/рас-, воз-/вос- и других): перед звонкими согласными пишется З, а перед глухими — С. Корень слова начинается со звука [п] — он глухой, поэтому смело пишем приставку бес-.

2. Дисбаланс

А вот на этом слове спотыкается большинство взрослых людей! Рука так и тянется написать «дизбаланс», ведь следом идёт звонкая «Б». Но здесь действует другое правило, так как приставка заимствованная (иноязычная). В русском языке приставка дис- пишется перед всеми согласными независимо от их звонкости или глухости (дисбаланс, дисгармония, дисквалификация). А вариант диз- используется только перед гласными и твёрдым знаком (дизартрия, дизъюнкция).

3. Исподлобья

Это наречие исторически образовалось от слияния предлога «из-под» и существительного «лоб». В современном слове выделяются сразу две приставки: ис- и под-. Поскольку буква «П» обозначает глухой согласный звук, первая приставка пишется с буквой С. И обратите внимание: само наречие всегда пишется слитно.

4. Чересчур

Ещё одно коварное слово, в котором многие по привычке пишут «З» по аналогии с предлогом «через». Когда-то это действительно было сочетание двух слов — «через чур» (слово «чур» в древности означало «край, граница, мера» — отсюда и возглас «Чур меня!»). Со временем выражение срослось в одно наречие, а перед глухой согласной «Ч» звонкая «З» по всем правилам русской орфографии сменилась на глухую — так и появилась буква С.

Удалось ли вам разгадать подвох и написать все четыре слова без ошибок? Или коварный «дисбаланс» всё-таки заставил усомниться?

Интересный факт о русском языке

Два слова из нашего сегодняшнего теста — бесперспективный и чересчур — чуть больше ста лет назад писались совершенно иначе! До масштабной реформы русской орфографии 1918 года приставки без- и через- (чрез-) были исключениями из общего правила. Они никогда не меняли конечную согласную и всегда писались только через «З» — даже перед глухими звуками (например, в старых книгах можно встретить написание «безполезный», «безконечный» и «черезчур»). Реформа убрала это исключение, приблизив письмо к произношению и подчинив все приставки на З/С единому правилу, которым мы пользуемся до сих пор.

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