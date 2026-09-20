Тест на грамотность: в каком слове пропущена буква З?
Где пропущена буква З, а где С? Коварный тест по русскому, на котором все сыпятся
Грамотная устная и письменная речь — это визитная карточка каждого образованного человека. В эпоху мессенджеров и быстрого общения мы часто полагаемся на автозамену, забывая правила родного языка. Однако умение писать без ошибок не только помогает производить правильное впечатление на окружающих, но и развивает критическое мышление. Давайте устроим небольшую разминку для ума и проверим, насколько хорошо вы помните школьные правила!
Перед вами четыре фразы, в которых в словах на месте пропуска нужно вставить букву.
- Ра_сказать сказку
- И_черпав все силы
- Он был бе_жалостен
- Тебе не_добровать
Задача читателей: внимательно вчитайтесь в примеры и определите, в каком именно слове пропущена буква З?
Ответы и подробный разбор
Правильный ответ: Он был безжалостен.
Давайте разберем каждое слово, чтобы освежить в памяти правило правописания приставок, оканчивающихся на З и С.
Правило гласит: перед звонкими согласными пишется приставка на З, а перед глухими — на С.
- Рассказать сказку — корень слова начинается с глухой согласной «с», поэтому пишется приставка рас-. (Кроме того, здесь происходит слияние согласных на стыке приставки и корня).
- Исчерпав все силы — согласная «ч» в начале корня является глухой, поэтому пишем приставку ис-.
- Безжалостен — согласная «ж» является звонкой. Именно поэтому здесь пишется буква З (приставка без-). Это и есть наш искомый ответ!
- Несдобровать — в этом слове пишется неизменяемая приставка с- (помните: приставки «з-» в русском языке не существует, есть только приставка с-).
Справились ли вы с заданием с первой попытки? Пишите свои результаты в комментариях!
А вы знали? (Интересный факт)
В завершение — любопытный факт из мира лингвистики и психологии. Ученые выяснили, что билингвы (люди, владеющие двумя и более языками) чаще всего оказываются более грамотными и внимательными к правилам родного языка, чем те, кто говорит только на одном языке. Постоянное переключение между языковыми системами заставляет мозг лучше анализировать структуру речи, глубже понимать грамматические конструкции и интуитивно улавливать орфографические закономерности. Так что изучение языков делает нас не только интересными собеседниками, но и настоящими знатоками орфографии!
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