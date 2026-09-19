Бюллетени в оскандалившемся УИК аннулированы – источник

Последние события на выборах-2026 прокомментировал SakhaLife представитель регионального отделения «Справедливой России» Алексей Пахомов.

— Наши представители поехали по УИКам, с мест поступают тревожные сигналы. Сейчас проверяем.

Вчера было организовано массовое голосование с применением административного ресурса — отдали голоса многие избиратели Якутии, это бюджетники, сотрудники таких крупных компаний как АЛРОСА и другие.

Но ночной инцидент в УИКе Якутска может говорить о том, что власти не доверяют своим избирателям, предполагая, что они приходят на участки с «фигой в кармане».

В УИК, где разразился скандал, сейф стоит пустой, все голоса аннулированы. Принесли новый сейф. А старый как вещдок с оторванными пломбами стоит пустой.

Сейчас полиция работает еще на одном участке Якутска. Опрашивает наблюдателей, выполняет другие следственные мероприятия.

Могут появиться и другие участки…

Если сегодня вдруг обнаружится, что ночью вскрывались сейфы на других участках, то и там могут быть аннулированы бюллетени. Заинтересованная партия может потерять существенное количество голосов, которые были отданы за них вчера, — считает Алексей Пахомов, представитель якутской СР.

Ранее сообщалось, что члены УИК №756 Якутска работали ночью, были задержаны полицией, которая обратила внимание на свет в помещении УИК после ее закрытия. Организаторы выборов дали объяснения полиции, после чего были отпущены. Вброс об аресте председателя УИК №756 Сахаяна Макарова и его заместителя оперативно опроверг председатель ЦИК Якутии Евгений Федоров.

По данным на 15 часов, явка на выборах по Якутии составила 31,24%. Проголосовали 202264 избирателя.

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