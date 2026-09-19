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19.09.2026 12:42
чтение: 1 мин
Экономика
#ЖДЯ
#Железные дороги Якутии
#Якутия

Перевозка пассажиров в вагонах ЖДЯ выросла на 7%

Перевозка пассажиров в вагонах ЖДЯ выросла на 7%

В августе в вагонах АО «АК «ЖДЯ» перевезено 50,9 тыс. пассажиров с ростом к прошлому году на 12,7%. Пассажирооборот составил 60,2 млн пасс-км, что на 20,2% больше, чем в 2025 году.

За восемь месяцев 2026 года перевозка пассажиров увеличена на 7%  относительно аналогичного периода прошлого года и составила 341,3 тыс. человек. Пассажирооборот вырос на 10,2%  и составил 360,2 млн пасс-км.

По-прежнему самыми востребованными направлениями для якутян являются Владивосток и Благовещенск. По этим маршрутам перевозки составили до Владивостока — 123,7 тыс. пассажиров, до Благовещенска — и 122 тыс. пассажиров.

Напомним, что  пассажирский поезд со станции Нижний Бестях отправляется ежедневно в 17.00 по местному времени. С пассажирскими поездами в ежедневном режиме отправляются беспересадочные прицепные вагоны до Благовещенска, Иркутска и Владивостока.

Для доставки пассажиров до железнодорожного вокзала  поезда организован удобный трансфер из г. Якутска.

Отправление трансфера в 14.00 час. с Пункта ожидания «Намыв» (ул. Ларионова,16В), который перешел на круглогодичный режим работы.

В летний период до закрытия навигации через реку Лена — ориентировочно до 14 октября включительно — трансфер через реку Лена выполняется на теплоходе.

Билеты на поезд и талон на трансфер можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», на всех популярных интернет-сервисах по продаже авиа и железнодорожных проездных документов,  в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК» на всех железнодорожных вокзалах России, в билетной кассе в г. Якутске по адресу: 202 мкр, корпус 18/3, Деловой центр ЖДЯ, 1 этаж).

Справки по тел. 8(4112) 31-80-81, доб.7381. 

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Источник: Пресс-служба ЖДЯ
Фото: Пресс-служба ЖДЯ

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