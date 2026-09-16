На выставку «Бизнес-Экспо 2026» приглашают жителей и гостей Якутии

Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) приглашает жителей и гостей республики на традиционную республиканскую межотраслевую универсальную выставку «Бизнес-Экспо 2026». Выставка проходит в рамках Форума предпринимателей Якутии «Регион бизнеса. Время роста».

Главная цель выставки — продвижение продукции местного производства и расширение деловых связей между предприятиями республики.

Когда: 25–26 сентября 2026 года, с 10:00 до 19:00.

Где: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 28, Дворец спорта «50 лет Победы».

Посетителей ждет:

— Лучшие товары со всей Якутии: от уникальных ювелирных украшений и сувениров до натуральной гастрономии и одежды;

— Деловая программа: полезные мастер-классы по развитию своего дела;

— Модный показ: эксклюзивные дизайнерские коллекции якутских модельеров;

— Гастрономическая зона: дегустация блюд кулинарные эксперименты от шеф-повара;

— Развлечения: конкурсы и специальные акции для всех гостей мероприятия.

А чтобы знакомство с продукцией местных мастеров стало еще приятнее, каждая покупка может принести вам удачу. Совершая покупки у участников выставки, вы получаете особый билет. Он не только сохранит память о событии, но и станет вашим шансом получить ценные подарки в финале деловой программы.

В этом году на выставке будет также представлена продукция участников регионального этапа Российского слёта предпринимателей и самозанятых с инвалидностью «ИНВАСТАРТАП: Якутия». Это уникальная возможность познакомиться с инклюзивными проектами и поддержать социальные инициативы наших земляков.

Приходите за качественными покупками, вдохновением и новыми знакомствами. Ждем вас!

Программа выставки по ссылке: https://мойбизнес14.рф/news/zhitelej-i-gostej-yakutii-priglashayut-na-vystavku-biznes-ekspo-2026/

Поддержка предпринимателей в регионе оказывается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать о мерах господдержки, конкурсах, выставках и ближайших мероприятиях можно на портале Мойбизнес14.рф, в соцсетях (МАХ, ВКонтакте, Одноклассники) и по телефону горячей линии: 8 (800) 100-58-80.

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