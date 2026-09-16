Успех супруги вице-спикера Ил Тумэна

Народный мастер Республики Саха (Якутия) по национальному шитью, отличник культуры и основатель творческого объединения мастериц «Үктэл» («Ступени») Людмила Жиркова стала победителем VII Всероссийской общественной премии «Гордость нации-2026» в номинации «Культура народов России».

За плечами Людмилы Петровны Жирковой 44 года профессионального стажа, из которых 32 года она посвятила педагогике, а более 22 лет культуре и народным промыслам. На сегодняшний день она является наставником для 118 учениц и подготовила 17 мастеров народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия). К слову сказать, Людмила Петровна – супруга вице-спикера Ил Тумэна Александра Жиркова.

Как отметила сама Людмила Петровна, победа стала для неё не только личной радостью, но и огромной ответственностью.

«Это признание не только моё — это признание всех моих мастериц, всех тех, кто вместе со мной 10 лет поднимался по нашим «ступеням». Когда я вышла на сцену, я думала о своих ученицах, о бабушках, которые передали нам традиции, о всей Якутии», — поделилась мастер.

Путь Людмилы Петровны начался в семье, где национальное шитьё было образом жизни. В 2015 году она основала творческое объединение «Үктэл», что в переводе с якутского означает «Ступени». Название отражает философию союза: это школа преемственности, где мастера разных поколений передают знания друг другу, образуя лестницу, ведущую к сохранению традиционного шитья. Начинав с 10 человек, сегодня объединение насчитывает 118 постоянных участниц.

Помимо работы в «Үктэл», Людмила Жиркова известна своим участием в крупных федеральных проектах. Она неоднократно становилась победителем Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно Эрато», а также внесла свой вклад в создание «Вышитой карты России». По словам мастерицы, участие в этих событиях показало, что её работа важна далеко за пределами республики.

«Когда ты вышиваешь свой фрагмент для общей карты страны, ты чувствуешь себя частью огромного целого. Россия — это многообразие культур, и каждая из них уникальна, но вместе мы создаём общую картину», — подчеркнула она.

Национальный центр «Симэх» отмечает, что победа Людмилы Жирковой в премии «Гордость нации-2026» — это знак уважения ко всем народам России и их культурному многообразию. Сама Людмила Петровна считает, что традиция жива до тех пор, пока её передают из рук в руки.

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