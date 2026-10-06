Тест на логику: все надписи неверны

Тест на логику: все надписи неверны

Тест на логику: найди содержимое коробок. Эта задача проверяет не скорость счёта, а умение рассуждать и делать выводы из неполной информации. Иногда одна подсказка важнее десяти вычислений.

Условие задачи

Есть три коробки. На первой надпись «Яблоки», на второй – «Апельсины», на третьей – «Яблоки и апельсины». Известно, что все надписи неверны. Можно достать один фрукт из одной коробки, не заглядывая внутрь. Как определить, что лежит в каждой коробке?

Решение

Нужно достать фрукт из коробки с надписью «Яблоки и апельсины». Так как надпись неверна, там лежат либо только яблоки, либо только апельсины.

Если достали яблоко – в этой коробке только яблоки. Тогда коробка «Апельсины» не может содержать апельсины, но и яблоки уже заняты, значит, там смесь. А коробка «Яблоки» содержит апельсины.

Если из третьей коробки достали апельсин – рассуждение симметрично.

Ответ

Достать один фрукт из коробки «Яблоки и апельсины».

Интересный факт

Такие задачи называют задачами на ложные надписи. Они учат не доверять первому впечатлению и проверять даже очевидные подсказки.

Ещё по теме: