Стартует Месяц культурного рока к 39-летию легендарной группы «Чолбон»

С 9 октября по 9 ноября 2026 года в Республике Саха (Якутия) пройдёт цикл культурных событий в рамках проекта «Месяц культурного рока в Республике Саха, посвящённый 39-летнему творческому пути группы «Чолбон»». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (договор № ПФКИ-26-2-005200) в рамках года культуры в Якутии.

Группа «Чолбон» — первопроходцы якутского рока и этно-рока, получившие всесоюзную и международную известность. В 1990 году на фестивале «Рок-Азия» они завоевали гран-при, были признаны лучшей авангардной группой СССР и супер-группой страны.

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Легендарный рок-критик Артемий Троицкий (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) называет их «лучшей психоделик-рок-группой России» и «Pink Floyd в тундре». Гастроли группы проходили в Италии, Франции, Гонконге, Финляндии.

Программа мероприятий:

9 октября – 9 ноября — Мультимедийная выставка «39 лет с Чолбон» в историческом парке «Россия – Моя история» (г. Якутск). 11 тематических площадок, движущиеся картины художника Дьулустана Бойтунова, синхронизированные с музыкой группы. Торжественное открытие – 9 октября, начало: 11.00 ч. (Музейный парк «Россия — моя история»).

— Мультимедийная выставка «39 лет с Чолбон» в историческом парке «Россия – Моя история» (г. Якутск). 11 тематических площадок, движущиеся картины художника Дьулустана Бойтунова, синхронизированные с музыкой группы. 15 октября — Республиканская научно-практическая конференция «Рок-Толк» в СВФУ им. М.К. Аммосова (Научная библиотека СВФУ, ГУК (2 этаж), начало: 10.00 ч.). Учёные, музыканты и студенты обсудят феномен якутского рока, преемственность поколений и создание образовательного направления для рок-музыкантов.

— Республиканская научно-практическая конференция «Рок-Толк» в СВФУ им. М.К. Аммосова Учёные, музыканты и студенты обсудят феномен якутского рока, преемственность поколений и создание образовательного направления для рок-музыкантов. 23 октября — Презентация документального фильма «Чолбон» (режиссёр Надежда-Кыйаара Юмшанова) в с. Верхневилюйск (зал «Киновер», начало: 17.00 ч.). Творческая встреча со съёмочной группой и участниками коллектива на родине коллектива.

— Презентация документального фильма «Чолбон» (режиссёр Надежда-Кыйаара Юмшанова) в Творческая встреча со съёмочной группой и участниками коллектива на родине коллектива. 24 октября — Молодёжный рок-фестиваль «Улыбка детства» (О5о саас мичээрэ…) в с. Верхневилюйск. Конкурс молодых рок-групп и ВИА, главное условие — собственное видение песни «О5о саас мичээрэ…». Призовой фонд: 100 000, 60 000 и 40 000 рублей. Село Верхневилюйск, Центр народного творчества, начало: 10.00 ч., гала-концерт: 18.00 ч.

— Молодёжный рок-фестиваль «Улыбка детства» (О5о саас мичээрэ…) в с. Верхневилюйск. Конкурс молодых рок-групп и ВИА, главное условие — собственное видение песни «О5о саас мичээрэ…». Призовой фонд: 100 000, 60 000 и 40 000 рублей. 6 ноября — Концертное представление «Спор разума и сердца» (Өй-сүрэх мөккүөрэ) под живую музыку группы «Чолбон» в СК «Триумф» (г. Якутск). Начало: 18.00 ч.

— Концертное представление «Спор разума и сердца» (Өй-сүрэх мөккүөрэ) под живую музыку группы «Чолбон» в 7 ноября — Повторный показ представления и торжественная церемония закрытия проекта в ДК им. А.Е. Кулаковского (г. Якутск). Начало: 18.00 ч.

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