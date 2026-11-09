Где бессильна наука: Северный эмчит возвращает женщинам надежду

Кровь, позвонки и удаганка: как северный эмчит возвращает женщинам надежду

Якутский философ и кандидат философских наук, постоянный автор SAKHALIFE.RU Алексей Пудов представил исследовательский материал о феномене народной медицины Севера на примере практики потомственного целителя Виктора Кривошапкина. В публикации анализируется тонкая грань между официальной медициной и традиционными методами исцеления.

В коридорах районных больниц Абыя, Момы и Оймяконья Якутии в конце 1990-х к нему выстраивались очереди. Пока официальная медицина ставила женщинам диагнозы, после которых остается только смириться, он правил позвонки, разминал тазовую область и «работал с аурой». Виктор Семенович Кривошапкин – не дипломированный гинеколог. Он потомственный эмчит и потомок северных целителей. Его история – это не просто рассказ об альтернативной медицине. Это слепок времени, когда в холодных улусах люди заново учились доверять своим рукам и природе.

Всё началось в 1980-х годах. В 26 лет Виктор, по его собственным словам, «проснулся» – почувствовал бесконтактное энергетическое воздействие известного хирурга и биотерапевта А.К. Чирковой, которое помогло ему за один сеанс снять тяжелое воспаление с колена.

С 1997 года, он занимается лечением массово. Его база – классическая анатомия, физкультурный массаж, годы учебы, а главное, более трех десятилетий практики и апробированных десятилетиями позитивных результатов после лечений. Главный инструмент – то, что он сам называет наследством. Его прабабушка была удаганкой, в роду есть и другие целители.

«Я не могу сказать, что энергию развил только я сам. Это природа, зависимая от моих предков. Родовая память», – объясняет он.

Поворотный момент в его практике лечения женских болезней наступил в 1998 году в Моме. К нему пришла женщина, которой официальная медицина поставила диагноз «опущение матки». После курса массажа спины, таза и бесконтактной работы она не просто пошла на поправку – она забеременела в 42 года. Через восемь лет после рождения первого ребенка.

«В больнице меня посмотрели после вашего массажа, – пересказывает он ее слова. – Я родила. Мы были очень рады…»

Канал «Антропология Севера» предлагает свежий выпуск, касающийся мистического в практике народного целителя В.С. Кривошапкина. Приятного просмотра, подписывайтесь на канал!

Этот случай заставил Виктора Семеновича всерьез изучить связь опорно-двигательного аппарата и женского здоровья. Его методика звучит просто, почти примитивно для высокотехнологичной эпохи: глубокий массаж спины, ног, живота и тазовой области. Но механика, которую он описывает, имеет под собой четкое физиологическое обоснование, изложенное языком народного целителя.

«Это отток крови, – говорит он. – Многое зависит от поднятия тяжестей, в последующем – от опущения внутренних органов. Малый таз у женщин увеличен для деторождения, но когда мышцы слабеют, всё провисает…».

По его наблюдениям, смещение позвонков в поясничном отделе пережимает сосуды, вызывая застой крови в малом тазу. Отсюда – хронические воспаления, которые не могут вылечить антибиотики, болезненные циклы, задержки вплоть до нескольких месяцев, головные боли у девочек-подростков и бесплодие. Как только механический «зажим» убирается, кровоток восстанавливается.

К нему стали приходить пары, которые не могли завести детей по три-четыре года. «Я делал всем одинаково: спину, ноги, живот. И у них здоровье по женской части поправлялось. Женщины сами начали ко мне приводить подруг». Результат – десятки семей, где после его сеансов, уже отчаявшись, рожали второго и третьего ребенка.

География его практики – Момский улус, Оймяконье и другие северные улусы. Инструментарий – руки, знание анатомии и то самое «бесконтактное» воздействие (илбийен – см. видео), которое можно примерно объяснить энергетическим воздействием, которое снимает острое воспаление за минуты. У нашего эмчит есть документальные подтверждения, видеозаписи и отзывы, записанные со слов самих женщин (см.: https://rutube.ru/plst/559345/ ).

Методика дает сбой только в одном случае – когда организм борется с глубоким системным воспалением, требующим срочного хирургического вмешательства. Но с хроническими болями, застоями и последствиями тяжелых родов, по его словам, руки порой справляются лучше медицинского вмешательства. Он вспоминает женщин за пятьдесят, у которых после пяти лет менопаузы вновь начинались циклы, вызывая у них смех и опасение одновременно: «Смеялись, что им больше рожать не нужно». Для него это лишь маркер того, что гормональный фон и кровоток вернулись в норму.

Но позвоночник и таз – это только «физика». Вторая часть его учения уходит корнями в ту самую сакральную философию Севера.

«Как можно прожить долго? – задается он вопросом. – Надо уважать старших. Уступил место бабушке в автобусе – она тебя благословила. Это всё приходит. Даже грехи могут замолиться. Сильные люди приходят в этот мир, чтобы помочь своим соплеменникам, отдавая долг предкам, соблюдая сиэр-туом, иначе бы такие люди не рождались. Нужно верить…»

Для жителей северных улусов, где до сих пор сильны традиции, это не просто нравоучения. Он рассказывает якутскую легенду: если в семье один за другим умирают восемь детей, значит, родители «совершили ошибку перед Природой». Чтобы обмануть смерть, ребенка отдавали через окно дома в другую семью. «В другой семье они растут, поэтому и живут», – объясняет он. Эта вера в то, что гармония с родом и природой первичнее любого лекарства, объясняет, почему к эмчит до сих пор едут за сотни километров. Сакральные учения здесь – не экзотика, а генетическая память, способ выживания в экстремальных условиях.

Виктор Семенович Кривошапкин уверен: главный убийца современного человека – это стресс и злоба. «Отмирание клеток идет. Человек из-за этого даже детей иметь не может. А он должен жить радостно. Если тяжелые времена приходят, он должен понимать: все преходяще, и это потом уйдет…»

Его история – идеальная иллюстрация того самого социального запроса на «народную медицину», о которой сегодня так много говорят и проводят научные конференции, пока в среде российских историков и этнографов.

Когда протоколы лечения не дают ответа, человек ищет того, кто возьмет его за руку. В случае Виктора Семеновича рука эта еще и знает, как правильно воздействовать на поясничный отдел, чтобы вернуть женщине надежду стать матерью. И пока официальная статистика разводит руками, в холодных улусах продолжают верить: если излечить спину и попросить прощения у Природы, жизнь обязательно вернется.

Примечание редакции: Данный материал носит публицистический характер и основан на личном рассказе героя. Описанные практики относятся к сфере народной медицины. При наличии проблем со здоровьем необходимо в первую очередь обратиться к профильному врачу-специалисту.

***

Публицистический материал подготовлен в рамках подготовки научного доклада в декабре 2026 года в Москве для секции конференции, призванной использовать оптику социальной истории медицины и антропологии, настроенной на запросы от женщин, которые отчасти можно охарактеризовать как «назад к корням»: потребность в «естественности» и демедикализации беременности и родов, снижении «избыточного» медицинского вмешательства в природные биологические и социальные процессы. В научной конференции принимают участие исследователи-историки медицины, этнографы, антропологи, демографы, социологи, архитекторы, урбанисты и все те, кто видит в эволюции подходов к женскому здоровьесбережению не только исторический сюжет, но и ресурс для понимания современных демографических стратегий.