Женщины за здоровье мужчин: Дан старт всероссийскому проекту

В Горном районе Якутии дан старт всероссийскому проекту «Женщины за здоровье мужчин»

Сегодня в Горном районе состоялся официальный запуск масштабного проекта «Женщины за здоровье мужчин». Торжественная церемония ознаменовала присоединение республики к всероссийскому движению, которое реализуется ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний.

С этого года география проекта расширяется: в нём принимают участие девять регионов России, и Якутия находится в авангарде этого важного начинания.

Организаторы подчеркнули, что именно здесь, на якутской земле, где зима проверяет на прочность, а природа закаляет характер, инициатива находит особенно живой отклик.

Статистика неумолима: мужчины трудоспособного возраста — это группа населения, которая реже всего обращается к врачам и зачастую приходит за помощью, когда уже слишком поздно. Проект «Женщины за здоровье мужчин» призван изменить эту тревожную тенденцию.

Это не просто инициатива, а настоящая миссия. Ключевая роль в ней отводится женщинам — лидерам, матерям, жёнам, сёстрам и руководителям. Именно они, благодаря своей способности убеждать и искренней заботе, могут мотивировать даже самого сильного мужчину сделать шаг навстречу собственному здоровью.

В рамках торжественной церемонии выступила заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) Татьяна Павлова. Она подчеркнула важность профилактики и особую роль женщин в сохранении здоровья мужского населения.

«Сегодня мы запускаем проект, который меняет подход к профилактике. Здоровье начинается с заботы. И именно женщины, как хранительницы семейного очага и лидеры мнений, могут стать теми, кто приведёт наших мужчин к врачам вовремя. Якутия гордится тем, что становится частью этого всероссийского движения», — отметила Татьяна Павлова.

Проект «Женщины за здоровье мужчин» представляет собой комплексную программу, направленную на повышение осведомлённости о факторах риска неинфекционных заболеваний и мотивацию мужчин к прохождению диспансеризации и профилактических осмотров.

В рамках проекта запланированы образовательные лекции, встречи с экспертами и масштабные информационные кампании, в которых главными проводниками идей здорового образа жизни выступят женщины.

«Женщины за здоровье мужчин». Якутия присоединяется! Здоровье начинается с заботы!