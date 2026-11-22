Проверьте смекалку: какую спичку нужно переставить в примере?

66 + 70 = 16: найдите ошибку и исправьте её одной спичкой

Головоломки со спичками позволяют за несколько минут проверить внимательность, логическое мышление и способность находить нестандартные решения. Перед вами тест на логику, в котором нужно исправить неверное равенство всего одним движением.

Новое испытание для читателей SakhaLife составил автор Денис Долганов. На этот раз потребуется не столько быстро считать, сколько внимательно рассмотреть каждую цифру.

Условие головоломки

Из спичек выложен пример:

66 + 70 = 16

Очевидно, что это равенство неверно. Ваша задача — переставить одну спичку, чтобы получить правильный математический пример.

Важно соблюдать условия:

разрешается взять только одну спичку;

её необходимо переставить на другое место;

убирать спичку без последующего использования нельзя;

после перемещения должно получиться верное равенство.

Не торопитесь смотреть ответ. Рассмотрите цифры по отдельности и подумайте, какие из них можно изменить, убрав или добавив всего одну спичку. Иногда решение скрывается не в арифметическом знаке, а в самих числах.

Удалось найти правильный вариант?

Ответ

Чтобы исправить равенство, нужно взять верхнюю горизонтальную спичку у цифры 7 в числе 70. После этого семёрка превратится в единицу.

Перенесите эту спичку к цифре 1 в числе 16. Добавленная горизонтальная линия превратит единицу в семёрку.

В результате получится:

66 + 10 = 76

Проверяем:

66 + 10 действительно равно 76.

Таким образом, одна переставленная спичка одновременно меняет две цифры и делает равенство правильным.

Чем полезны головоломки со спичками

Такие задания — не только интересное развлечение. Регулярное решение спичечных головоломок помогает:

тренировать логическое и пространственное мышление;

развивать наблюдательность;

улучшать концентрацию внимания;

учиться рассматривать задачу с разных сторон;

быстрее замечать необычные связи;

поддерживать умственную активность.

Особенно полезно сначала попытаться решить задачу самостоятельно и только затем сверяться с ответом. Такой подход заставляет мозг активнее искать варианты и формирует навык нестандартного мышления.

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