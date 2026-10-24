Тест на логику: Передвинь одну спичку и исправь пример 9 — 0 = 5

Головоломка от SakhaLife: передвиньте спичку в примере «9 - 0 = 5»

Задача на внимательность: «9 — 0 = 5» — найдите ошибку и исправьте её одной спичкой

Любите задачки, которые выглядят простыми ровно до того момента, пока не возьмёшься за них всерьёз? Тогда эта головоломка — для вас. Её специально для наших читателей придумал редактор издания SakhaLife Денис Долганов.

Условие задачи

Перед вами выложенный из спичек арифметический пример:

9 — 0 = 5

Очевидно, что равенство неверное: девять минус ноль никак не равно пяти. Но исправить ситуацию можно буквально одним движением руки.

Задание: переставьте всего одну спичку так, чтобы пример стал верным.

Важные условия:

спички нельзя убирать, ломать или добавлять новые — только переставлять ;

; переставить можно ровно одну спичку;

спичку; в результате должно получиться математически корректное равенство.

Попробуйте решить самостоятельно

Не торопитесь прокручивать страницу вниз. Дайте себе хотя бы минуту-две. Возьмите обычный коробок спичек (или зубочисток) и выложите пример «9 — 0» на столе — так решение приходит гораздо быстрее, чем «в уме».

Готовы? Проверяем.

.

.

.

Ответ

Чтобы исправить уравнение, нужно взять одну спичку у девятки и переставить её к знаку «минус», превратив его в «плюс».

Девятка без одной спички превращается в пятёрку, а «минус» становится «плюсом». В итоге получается абсолютно верное равенство:

5 + 0 = 5

Красиво, правда? Одно движение — и ошибочный пример «9 — 0 = 5» становится математически безупречным.

Если вы справились меньше чем за минуту — у вас отличное пространственное мышление и умение смотреть на задачу шире условий. Если не получилось — не расстраивайтесь: такие головоломки как раз и тренируют тот самый навык, которого не хватило.

Чем полезны головоломки со спичками для мозга

Подобные задачки — это не просто развлечение на пять минут. У них есть вполне измеримая польза:

Развивают нестандартное мышление. Мозг привык действовать шаблонно: раз пример неверный — значит, надо менять цифры. Спичечные головоломки ломают этот шаблон и учат искать решение там, где его обычно не ищут.

Мозг привык действовать шаблонно: раз пример неверный — значит, надо менять цифры. Спичечные головоломки ломают этот шаблон и учат искать решение там, где его обычно не ищут. Тренируют концентрацию и внимание к деталям. Чтобы увидеть, что «минус» легко становится «плюсом», нужно рассмотреть всю конструкцию целиком, а не только её «главную» часть.

Чтобы увидеть, что «минус» легко становится «плюсом», нужно рассмотреть всю конструкцию целиком, а не только её «главную» часть. Улучшают пространственное воображение. Вы мысленно перемещаете элементы и прогнозируете результат — это та же работа, что и при чтении чертежей, схем или карт.

Вы мысленно перемещаете элементы и прогнозируете результат — это та же работа, что и при чтении чертежей, схем или карт. Поддерживают когнитивный резерв. Регулярные умственные нагрузки — один из факторов, который помогает дольше сохранять ясность ума и хорошую память в зрелом возрасте.

Регулярные умственные нагрузки — один из факторов, который помогает дольше сохранять ясность ума и хорошую память в зрелом возрасте. Снимают стресс и переключают внимание. Короткая задачка работает как перезагрузка: мозг отвлекается от рутины и возвращается к делам более свежим.

Короткая задачка работает как перезагрузка: мозг отвлекается от рутины и возвращается к делам более свежим. Повышают скорость принятия решений. Перебирая варианты в уме, вы учитесь быстрее отбрасывать тупиковые пути — навык, полезный далеко за пределами головоломок.

Решайте такие задачки хотя бы по одной в день — и уже через пару недель заметите, что непривычные ситуации перестают ставить в тупик.

А вы догадались, как исправить пример «9 — 0 = 5», до того, как увидели ответ? Поделитесь в комментариях и предложите головоломку друзьям — интересно, кто справится быстрее.

Читайте также: Тест на логику: переложи одну спичку, чтобы исправить пример