Тест на логику: переложи одну спичку, чтобы исправить пример

Тест на сообразительность: переложи одну спичку, чтобы 1 − 7 = 2 стало верным

Логическая задачка: передвиньте одну спичку и исправьте ошибку в примере

Головоломки со спичками знакомы многим с детства. Правила простые, а вот решение не всегда находится сразу. Предлагаем проверить внимательность и нестандартное мышление на небольшой задаче.

Условие задачи

Перед вами пример, выложенный из спичек:

1 − 7 = 2

Очевидно, что равенство неверное. Ваша задача: переставить одну спичку так, чтобы получился верный пример. Ломать спички и добавлять новые нельзя, можно лишь переложить одну из тех, что уже есть.

Попробуйте решить сами

Прежде чем читать ответ, отложите телефон и потратьте хотя бы пару минут на размышления. Представьте, что спички лежат перед вами на столе. Какие из них можно убрать, не разрушив цифру? Куда можно поместить одну лишнюю спичку, чтобы изменить смысл примера?

А теперь, когда вы подумали, проверим ответ.

Ответ

Чтобы исправить уравнение, нужно взять одну спичку у семёрки и переместить её к знаку «минус». Если добавить её к «минусу» вертикально, он превратится в «плюс».

Что при этом происходит:

у цифры 7 убирается верхняя горизонтальная спичка, и семёрка превращается в 1 ;

убирается верхняя горизонтальная спичка, и семёрка превращается в ; знак «−» с добавленной спичкой становится знаком «+».

Итог:

1 + 1 = 2

Равенство верное, а переложена была всего одна спичка.

Чем полезны такие головоломки для мозга

Спичечные задачи — это не просто развлечение. Регулярные упражнения такого рода помогают:

Развивать логическое мышление. Нужно анализировать условия и перебирать варианты.

Нужно анализировать условия и перебирать варианты. Тренировать гибкость ума. Чтобы найти решение, приходится отказаться от привычных шаблонов. Например, догадаться, что «минус» можно превратить в «плюс».

Чтобы найти решение, приходится отказаться от привычных шаблонов. Например, догадаться, что «минус» можно превратить в «плюс». Улучшать внимание и концентрацию. Мелкие детали играют ключевую роль, и пропустить их легко.

Мелкие детали играют ключевую роль, и пропустить их легко. Укреплять пространственное воображение. Вы мысленно двигаете спички и представляете результат, не прикасаясь к ним.

Вы мысленно двигаете спички и представляете результат, не прикасаясь к ним. Повышать усидчивость и настойчивость. Не получилось с первого раза — пробуешь снова.

Не получилось с первого раза — пробуешь снова. Снижать стресс. Увлекательная задачка отвлекает от повседневных забот и даёт приятное чувство победы, когда решение найдено.

Решайте подобные головоломки по несколько минут в день, и мозг скажет вам спасибо. А если вы справились с этой задачей быстро, предложите её друзьям и проверьте, кто из них догадается переложить одну спичку правильно.

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