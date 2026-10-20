Тест на логику: переставьте одну спичку, чтобы получилось верное равенство

Только 1 ход: как составить верное равенство из спичек

Головоломки со спичками знакомы многим с детства. Правила простые, а чтобы найти решение, иногда приходится поломать голову. Предлагаем небольшой тест на логику и внимательность.

Условие задачи

Перед вами равенство, выложенное из спичек:

2 + 8 = 9

Сразу видно, что оно неверное: сумма двух и восьми равна десяти, а не девяти.

Задача: переложите одну спичку так, чтобы получилось верное равенство.

Правила такие:

можно переложить только одну спичку;

ломать спички и добавлять новые нельзя;

знаки «+» и «=» тоже выложены из спичек, но подсказка в том, что менять их не обязательно.

Подумайте сами

Прежде чем читать ответ, попробуйте решить задачу самостоятельно. Присмотритесь к цифрам: из какой спички можно «сделать» другую цифру и к какой цифре эту спичку можно добавить? Подумайте, что получится, если убрать спичку из одной цифры и добавить в другую.

Дайте себе хотя бы минуту-две. Решение, найденное самостоятельно, приносит куда больше удовольствия, чем готовый ответ.

⠀

Ответ

Если вы уже нашли решение, сверьте его с нашим. Если нет, вот разгадка.

Чтобы получить верное равенство, нужно:

Взять одну спичку у цифры 8 (верхнюю правую). Тогда восьмёрка превратится в 6. Переложить эту спичку к цифре 9 (добавить её слева внизу). Девятка превратится в 8.

В результате получается:

2 + 6 = 8

Теперь это верное равенство: два плюс шесть действительно равно восьми. Всего одно движение, а пример исправлен.

Чем полезны такие головоломки

Спичечные задачки не просто способ скоротать время. Они приносят реальную пользу:

Развивают логическое мышление. Нужно анализировать условия и просчитывать варианты.

Нужно анализировать условия и просчитывать варианты. Тренируют гибкость мышления. Чтобы найти ответ, приходится отказаться от привычного взгляда и посмотреть на задачу иначе.

Чтобы найти ответ, приходится отказаться от привычного взгляда и посмотреть на задачу иначе. Улучшают внимание и концентрацию. Мелочи, например расположение одной спички, влияют на результат.

Мелочи, например расположение одной спички, влияют на результат. Развивают пространственное воображение. Вы мысленно перемещаете элементы и представляете, как изменится цифра.

Вы мысленно перемещаете элементы и представляете, как изменится цифра. Тренируют память и устойчивость к стрессу. Регулярная умственная разминка помогает мозгу сохранять активность в любом возрасте.

Регулярная умственная разминка помогает мозгу сохранять активность в любом возрасте. Дают положительные эмоции. Момент «ага!», когда решение найдено, повышает настроение и мотивацию.

Решайте такие задачи регулярно, предлагайте их друзьям и детям и устраивайте семейные соревнования: кто быстрее найдёт верное равенство.

А вы справились с задачей с первого раза?

Читайте также: Тест на логику: перемести одну спичку, чтобы равенство стало верным