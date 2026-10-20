Тест на логику: переставьте одну спичку, чтобы получилось верное равенство
Только 1 ход: как составить верное равенство из спичек
Головоломки со спичками знакомы многим с детства. Правила простые, а чтобы найти решение, иногда приходится поломать голову. Предлагаем небольшой тест на логику и внимательность.
Условие задачи
Перед вами равенство, выложенное из спичек:
2 + 8 = 9
Сразу видно, что оно неверное: сумма двух и восьми равна десяти, а не девяти.
Задача: переложите одну спичку так, чтобы получилось верное равенство.
Правила такие:
- можно переложить только одну спичку;
- ломать спички и добавлять новые нельзя;
- знаки «+» и «=» тоже выложены из спичек, но подсказка в том, что менять их не обязательно.
Подумайте сами
Прежде чем читать ответ, попробуйте решить задачу самостоятельно. Присмотритесь к цифрам: из какой спички можно «сделать» другую цифру и к какой цифре эту спичку можно добавить? Подумайте, что получится, если убрать спичку из одной цифры и добавить в другую.
Дайте себе хотя бы минуту-две. Решение, найденное самостоятельно, приносит куда больше удовольствия, чем готовый ответ.
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Ответ
Если вы уже нашли решение, сверьте его с нашим. Если нет, вот разгадка.
Чтобы получить верное равенство, нужно:
- Взять одну спичку у цифры 8 (верхнюю правую). Тогда восьмёрка превратится в 6.
- Переложить эту спичку к цифре 9 (добавить её слева внизу). Девятка превратится в 8.
В результате получается:
2 + 6 = 8
Теперь это верное равенство: два плюс шесть действительно равно восьми. Всего одно движение, а пример исправлен.
Чем полезны такие головоломки
Спичечные задачки не просто способ скоротать время. Они приносят реальную пользу:
- Развивают логическое мышление. Нужно анализировать условия и просчитывать варианты.
- Тренируют гибкость мышления. Чтобы найти ответ, приходится отказаться от привычного взгляда и посмотреть на задачу иначе.
- Улучшают внимание и концентрацию. Мелочи, например расположение одной спички, влияют на результат.
- Развивают пространственное воображение. Вы мысленно перемещаете элементы и представляете, как изменится цифра.
- Тренируют память и устойчивость к стрессу. Регулярная умственная разминка помогает мозгу сохранять активность в любом возрасте.
- Дают положительные эмоции. Момент «ага!», когда решение найдено, повышает настроение и мотивацию.
Решайте такие задачи регулярно, предлагайте их друзьям и детям и устраивайте семейные соревнования: кто быстрее найдёт верное равенство.
А вы справились с задачей с первого раза?
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