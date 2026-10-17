Тест на логику: Переставьте две спички, чтобы исправить пример!

Головоломка со спичками: Переставьте две спички и исправьте пример 0+7=6

Переставьте две спички — и неверный пример станет верным. Справитесь?

Головоломки со спичками — это классика, которая не стареет. Они не требуют ни калькулятора, ни специальных знаний, только внимательность и умение смотреть на привычные вещи под другим углом. Сегодня предлагаем вам именно такую задачу.

Перед вами пример, выложенный из спичек:

0 + 7 = 6

Очевидно, что равенство неверное: ноль плюс семь никак не может равняться шести. Ваша задача — переставьте две спички так, чтобы пример стал правильным. Убирать спички нельзя, добавлять новые — тоже. Только перемещать, причём ровно две.

Не спешите листать вниз к ответу. Попробуйте решить задачу самостоятельно. Посмотрите внимательно на каждую цифру: из скольких спичек она состоит, какую цифру можно получить, если одну спичку убрать, а какую — если добавить. Иногда разгадка кроется в самой «неудобной» цифре.

Дайте себе минуту-две. Если есть настоящие спички или зубочистки под рукой — выложите пример на столе, так думать гораздо легче.

Готовы? Тогда проверяем.

Ответ

Чтобы исправить уравнение, нужно сделать два хода.

Ход первый. Берём одну спичку у цифры 7 — верхнюю горизонтальную. Семёрка превращается в единицу. Эту спичку переставляем к нулю, закрывая его середину. Ноль становится восьмёркой. Теперь пример выглядит так: 8 + 1 = 6. Уже ближе, но всё ещё неверно.

Ход второй. Берём одну спичку у цифры 6 — нижнюю левую вертикальную — и переносим её к этой же цифре справа, в верхний правый угол. Шестёрка превращается в девятку.

Итог: 8 + 1 = 9. Равенство верное, переставлены ровно две спички, ни одна не добавлена и не убрана.

Если вы нашли это решение сами — отлично, с логикой и пространственным мышлением у вас всё в порядке. Если нет — ничего страшного: главное, что теперь вы знаете приём, который пригодится в других спичечных задачах.

Чем полезны такие головоломки для мозга

Казалось бы, простая забава, но у головоломок со спичками «Переставьте две спички» есть вполне реальная польза:

Тренируют нестандартное мышление. Чтобы решить задачу, нужно отказаться от очевидного и рассмотреть все варианты, включая те, что на первый взгляд кажутся нелепыми.

Чтобы решить задачу, нужно отказаться от очевидного и рассмотреть все варианты, включая те, что на первый взгляд кажутся нелепыми. Развивают пространственное воображение. Вы мысленно «двигаете» спички, представляете, как изменится цифра, — это отличная зарядка для зрительно-образного мышления.

Вы мысленно «двигаете» спички, представляете, как изменится цифра, — это отличная зарядка для зрительно-образного мышления. Улучшают концентрацию внимания. Одна пропущенная деталь — и решение ускользает. Такие задачи учат смотреть внимательно и замечать мелочи.

Одна пропущенная деталь — и решение ускользает. Такие задачи учат смотреть внимательно и замечать мелочи. Укрепляют рабочую память. Приходится держать в голове сразу несколько шагов и промежуточных результатов.

Приходится держать в голове сразу несколько шагов и промежуточных результатов. Снимают стресс. Короткая головоломка переключает внимание с повседневных забот и даёт мозгу «перезагрузиться» — а найденный ответ приносит маленькую, но приятную победу.

Регулярно решая подобные задачи, вы поддерживаете мозг в тонусе так же, как поддерживаете тело физическими упражнениями. Так что не останавливайтесь на одной головоломке — ищите новые и делитесь ими с друзьями. А эту задачу обязательно предложите близким: интересно, за сколько секунд справятся они?

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