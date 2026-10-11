Тест на логику: передвиньте две спички, чтобы равенство стало верным

Головоломка со спичками: переставьте две спички и спасите уравнение

Головоломка для внимания и логики: исправьте равенство, переставив две спички

Головоломки со спичками — это классический способ проверить свою сообразительность и пространственное мышление. Внешне всё выглядит просто: перед вами математическое равенство, которое содержит ошибку. Ваша задача — найти её и исправить, не прибегая к сложным вычислениям, а лишь перекладывая спички.

Перед вами уравнение, выложенное из спичек:

4 × 9 = 46

Очевидно, что математически это неверно. И вот ваше задание: передвиньте две спички так, чтобы равенство стало абсолютно верным.

Прежде чем листать вниз и подсматривать ответ, возьмите паузу. Постарайтесь мысленно представить спички перед собой или даже нарисовать уравнение на листочке. Какую цифру можно изменить? Куда выгоднее переместить деталь?

Подумайте самостоятельно, и только потом сверяйтесь с решением!

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Ответ и разбор

Чтобы исправить уравнение, нужно поработать с цифрами 4 и 6. Вот что необходимо сделать:

Первая спичка: У цифры 4 (которая стоит в начале) берем спичку справа сверху и переставляем её горизонтально на самый верх. Вторая спичка: У цифры 6 (в ответе) берем одну спичку, превращая шестерку в пятерку, и переставляем эту спичку к нашей начальной цифре снизу, чтобы дорисовать нижнюю горизонтальную перекладину.

В результате наших стараний первая цифра 4 превратилась в 5, а последняя цифра 6 тоже превратилась в 5.

Итоговое верное равенство:

5 × 9 = 45

Чем полезны такие головоломки для мозга?

Может показаться, что спичечные задачки — это просто детское развлечение, но на самом деле они являются отличным тренажером для ума. Вот чем они полезны:

Развивают пространственное мышление: Вам приходится мысленно вращать, сдвигать и трансформировать объекты, что отлично стимулирует правое полушарие мозга.

Вам приходится мысленно вращать, сдвигать и трансформировать объекты, что отлично стимулирует правое полушарие мозга. Тренируют нестандартное мышление (креативность): Чтобы найти ответ, нужно отказаться от привычного линейного хода мыслей и посмотреть на задачу под другим углом. Это умение крайне полезно в реальной жизни при решении любых проблем.

Чтобы найти ответ, нужно отказаться от привычного линейного хода мыслей и посмотреть на задачу под другим углом. Это умение крайне полезно в реальной жизни при решении любых проблем. Улучшают концентрацию и память: В процессе решения вы удерживаете в голове начальное изображение и мысленно просчитываете несколько шагов вперед, что отлично тренирует рабочую память.

В процессе решения вы удерживаете в голове начальное изображение и мысленно просчитываете несколько шагов вперед, что отлично тренирует рабочую память. Стимулируют нейропластичность: Поиск новых нестандартных связей и решений заставляет мозг создавать новые нейронные связи, замедляя тем самым возрастное снижение когнитивных функций.

Решайте головоломки хотя бы по 5–10 минут в день, и ваш мозг скажет вам спасибо!

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