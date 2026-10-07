Тест на логику: какую спичку переставить, чтобы равенство стало верным?

Задача на логику для взрослых и детей: какую спичку нужно переставить?

Задача на логику для взрослых и детей: какую спичку нужно переставить?

Головоломки со спичками кажутся простыми только на первый взгляд. Для их решения недостаточно хорошо считать — потребуются внимательность, воображение и способность посмотреть на привычные цифры по-новому.

Перед вами равенство, составленное из спичек:

5 × 8 = 36

Очевидно, что сейчас оно неверное: пятью восемь — сорок, а не тридцать шесть. Однако исправить пример можно всего одним движением.

Ваша задача — определить, какую спичку переставить, чтобы равенство стало математически верным. Убирать спички или добавлять новые нельзя. Разрешается взять только одну спичку и переместить её в другое место.

Не торопитесь смотреть ответ. Внимательно изучите каждую цифру и подумайте, как она изменится, если убрать или добавить один элемент. Попробуйте найти решение самостоятельно.

Ответ

Нужно взять верхнюю спичку с правой стороны цифры 8. После этого восьмёрка превратится в шестёрку.

Переставьте освободившуюся спичку к цифре 5 так, чтобы она тоже стала шестёркой. В результате получится правильное равенство:

6 × 6 = 36

Таким образом, всего одна переставленная спичка исправляет сразу две цифры.

Чем полезны головоломки со спичками?

Такие задачи помогают тренировать:

логическое и нестандартное мышление;

внимание к деталям;

зрительно-пространственное восприятие;

концентрацию;

умение перебирать разные варианты решения;

гибкость мышления.

Регулярное решение подобных головоломок может стать интересной разминкой для мозга. Они подходят и взрослым, и детям, а для поиска ответа обычно нужны не сложные вычисления, а наблюдательность и смекалка.

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