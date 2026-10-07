Тест на логику: какую спичку переставить, чтобы равенство стало верным?
Задача на логику для взрослых и детей: какую спичку нужно переставить?
Головоломки со спичками кажутся простыми только на первый взгляд. Для их решения недостаточно хорошо считать — потребуются внимательность, воображение и способность посмотреть на привычные цифры по-новому.
Перед вами равенство, составленное из спичек:
5 × 8 = 36
Очевидно, что сейчас оно неверное: пятью восемь — сорок, а не тридцать шесть. Однако исправить пример можно всего одним движением.
Ваша задача — определить, какую спичку переставить, чтобы равенство стало математически верным. Убирать спички или добавлять новые нельзя. Разрешается взять только одну спичку и переместить её в другое место.
Не торопитесь смотреть ответ. Внимательно изучите каждую цифру и подумайте, как она изменится, если убрать или добавить один элемент. Попробуйте найти решение самостоятельно.
Ответ
Нужно взять верхнюю спичку с правой стороны цифры 8. После этого восьмёрка превратится в шестёрку.
Переставьте освободившуюся спичку к цифре 5 так, чтобы она тоже стала шестёркой. В результате получится правильное равенство:
6 × 6 = 36
Таким образом, всего одна переставленная спичка исправляет сразу две цифры.
Чем полезны головоломки со спичками?
Такие задачи помогают тренировать:
- логическое и нестандартное мышление;
- внимание к деталям;
- зрительно-пространственное восприятие;
- концентрацию;
- умение перебирать разные варианты решения;
- гибкость мышления.
Регулярное решение подобных головоломок может стать интересной разминкой для мозга. Они подходят и взрослым, и детям, а для поиска ответа обычно нужны не сложные вычисления, а наблюдательность и смекалка.
Читайте также: Тест на логику: переставь спичку, чтобы равенство стало верным
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий