Фитнес для мозга: Переставь одну спичку, чтобы равенство стало верным

Мозговой штурм со спичками: одна перестановка — и равенство стало верным

Головоломка со спичками: 7 − 1 = 8. Сделайте один ход, и равенство стало верным!

Головоломки со спичками — это простой и увлекательный способ устроить небольшую тренировку для мозга. В таких заданиях важно не только уметь считать, но и замечать детали, смотреть на привычные цифры под другим углом и искать нестандартные решения.

Перед вами равенство, выложенное из спичек:

7 — 1 = 8

На первый взгляд оно неверное: если из семи вычесть один, получится шесть, а не восемь.

Задание

Переставьте только одну спичку, чтобы равенство стало верным.

Нельзя добавлять новые спички или убирать их совсем — разрешается лишь перенести одну палочку с одного места на другое.

Не спешите смотреть ответ. Попробуйте решить головоломку самостоятельно: внимательно рассмотрите цифры и подумайте, какую из них можно изменить всего одной спичкой.

Ответ и решение

Чтобы равенство стало верным, нужно убрать среднюю горизонтальную спичку из цифры 8. Без нее восьмерка превратится в 0.

Затем эту спичку следует положить сверху цифры 1. В результате единица станет цифрой 7.

Получается правильное равенство:

7 — 7 = 0

Проверяем:

7 — 7 = 0 — всё верно.

Чем полезны головоломки со спичками?

Такие задачи кажутся развлечением, но при этом хорошо тренируют важные навыки. Они развивают:

логическое и нестандартное мышление — приходится искать решение не по шаблону;

— приходится искать решение не по шаблону; внимательность к деталям — одна небольшая спичка способна полностью изменить пример;

— одна небольшая спичка способна полностью изменить пример; концентрацию — нужно удерживать в голове условие и возможные варианты;

— нужно удерживать в голове условие и возможные варианты; зрительное восприятие и воображение — полезно мысленно перемещать элементы, прежде чем сделать ход;

— полезно мысленно перемещать элементы, прежде чем сделать ход; память и скорость мышления — регулярные короткие задачи помогают держать ум в тонусе.

Попробуйте решать по одной такой головоломке в день — это небольшой, но интересный фитнес для мозга.

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