Фитнес для мозга: Переставь одну спичку, чтобы равенство стало верным
Головоломка со спичками: 7 − 1 = 8. Сделайте один ход, и равенство стало верным!
Головоломки со спичками — это простой и увлекательный способ устроить небольшую тренировку для мозга. В таких заданиях важно не только уметь считать, но и замечать детали, смотреть на привычные цифры под другим углом и искать нестандартные решения.
Перед вами равенство, выложенное из спичек:
7 — 1 = 8
На первый взгляд оно неверное: если из семи вычесть один, получится шесть, а не восемь.
Задание
Переставьте только одну спичку, чтобы равенство стало верным.
Нельзя добавлять новые спички или убирать их совсем — разрешается лишь перенести одну палочку с одного места на другое.
Не спешите смотреть ответ. Попробуйте решить головоломку самостоятельно: внимательно рассмотрите цифры и подумайте, какую из них можно изменить всего одной спичкой.
Ответ и решение
Чтобы равенство стало верным, нужно убрать среднюю горизонтальную спичку из цифры 8. Без нее восьмерка превратится в 0.
Затем эту спичку следует положить сверху цифры 1. В результате единица станет цифрой 7.
Получается правильное равенство:
7 — 7 = 0
Проверяем:
7 — 7 = 0 — всё верно.
Чем полезны головоломки со спичками?
Такие задачи кажутся развлечением, но при этом хорошо тренируют важные навыки. Они развивают:
- логическое и нестандартное мышление — приходится искать решение не по шаблону;
- внимательность к деталям — одна небольшая спичка способна полностью изменить пример;
- концентрацию — нужно удерживать в голове условие и возможные варианты;
- зрительное восприятие и воображение — полезно мысленно перемещать элементы, прежде чем сделать ход;
- память и скорость мышления — регулярные короткие задачи помогают держать ум в тонусе.
Попробуйте решать по одной такой головоломке в день — это небольшой, но интересный фитнес для мозга.
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