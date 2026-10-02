Математический тест на логику: Реши пример 56 : 7 — 2(18 : 9) × 2

Не дайте себя обмануть! Простой пример, в котором ошибается каждый второй.

Проверка для мозга: 56 : 7 — 2(18 : 9) × 2. Знаете ли вы правильный порядок действий?

Многие из нас со школьной скамьи уверены, что математика — это абстрактная наука, которая пригодится только инженерам или бухгалтерам. Но на самом деле мы сталкиваемся с ней каждый день, даже не замечая этого.

Расчет скидки в магазине, планирование семейного бюджета, измерение ингредиентов для рецепта, расчет времени в пути или даже понимание статистики в новостях — всё это требует базовых математических навыков. Умение быстро считать и логически мыслить помогает принимать взвешенные решения и держать мозг в тонусе. Как мышцы нуждаются в тренировке, так и нашему интеллекту нужна регулярная нагрузка.

Сегодня мы предлагаем вам небольшую разминку. Это не сложный экзамен, а скорее проверка на внимательность и знание базовых правил арифметики.

Задача дня

Вот выражение, которое кажется простым на первый взгляд, но часто приводит к ошибкам из-за спешки:

56 : 7 — 2(18 : 9) × 2

Ваша задача: Попробуйте решить этот пример самостоятельно. Не используйте калькулятор, телефон или подсказки. Возьмите листок бумаги или посчитайте в уме. Главное — вспомнить правильный порядок действий.

Какой ответ получился у вас?

Решение и правильный ответ

Если вы поторопились, результат мог оказаться неверным. В математике существует строгий порядок выполнения действий, который нельзя нарушать. Давайте разберем пример по шагам.

Правило: Сначала выполняются действия в скобках, затем умножение и деление (слева направо), и только в самом конце — сложение и вычитание.

Действие в скобках:

Первым делом решаем то, что внутри круглых скобок: 18:9=2

Теперь наше выражение выглядит так: 56:7−2×2×2 Умножение и деление:

Теперь выполняем деление и умножение по порядку слева направо.

Сначала делим: 56:7=8

Выражение становится таким: 8−2×2×2. Далее выполняем умножение: 2×2=4. 4×2=8

Теперь у нас осталось: 8−8. Вычитание:

Финальный шаг: 8−8=0

Правильный ответ: 0

Где чаще всего делают ошибку?

Многие забывают про приоритет умножения над вычитанием. Если сначала вычесть 8−2, получится 6, а затем умножить на оставшиеся числа, ответ будет совершенно другим (24). Но это математически неверно!

Интересный факт о математике

Раз уж наш ответ получился равен нулю, давайте вспомним кое-что интересное об этом числе.

Долгое время в истории математики нуля не существовало! Древние римляне, например, прекрасно обходились без него в своей системе счисления. Понятие нуля как числа, обозначающего «ничего», пришло к нам из Индии примерно в V веке нашей эры. Индийские математики называли его «шунья», что переводится как «пустота». Именно появление нуля позволило создать позиционную систему счисления, которой мы пользуемся сегодня, и совершить прорыв в развитии алгебры и вычислительной техники. Без нуля не было бы ни компьютеров, ни современных финансов!

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