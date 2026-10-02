Пространство между мифом и собой: Борис Осипов

Пространство между мифом и собой: Борис Афанасьевич Осипов

Что происходит с художником, когда колыбельные его предков звучат на одном языке, а внутренний диалог со временем – на универсальном метафизическом? Персональная выставка Бориса Афанасьевича Осипова не дает готовых ответов. Она приглашает зрителя стать свидетелем редкого эксперимента судьбы: как рождается подлинное искусство на стыке абсолютной укорененности и осознанного разрыва. Искусство здесь, в контексте создания графических машин-мыслей, производящих и просветляющих внутренним светом свое неявное, но должное отложиться в сознании.

Имя отца, Афанасия Осипова – монументальная фигура в искусстве Якутии, взошедшая на олимп регионального и всесоюзного масштаба в эпоху жестких рамок социалистического реализма. Для многих это стало бы пожизненной выставкой достижений чужой славы. Но для Бориса Осипова эта крупная тень стала точкой отталкивания. Выросший в самом сердце якутской художественной богемы, он выбрал путь добровольной оторванности от «северной почвы», погрузившись в космополитичную среду интенсивных эстетических поисков.

Его юность пришлась на время, когда эстетический мир, открытый в зарубежных художественных журналах, оказался несоизмеримо шире официальных канонов. Там, где другие ломались под тяжестью идеологического пресса, Осипов начал свой спуск в лабиринты самопознания, чтобы через тернии и испытания найти единственное верное направление внутри себя. Его отказ от буквального цитирования этники – это не предательство корней, а форма их освоения. Парадоксально, но именно дистанция позволила ему вернуться к этническому началу, минуя стадию буквальности этно. Он препарирует свою культуру холодным скальпелем философской рефлексии, переводя плотную материю северного мифа на универсальный язык чистой мысли. Якутским художником его можно назвать по первому, но не по второму рождению, уже в лоне мировой культуры.

Экспозицию неверно называть просто ретроспективой. Это атлас внутренней эмиграции и последующего обретения дома в себе самом. Перед нами исповедь философствующего художника, который ставит перед зрителем предельно острые вопросы:

– Где заканчивается кровное родство и начинается духовное?

– Как сохранить гражданское сознание свободного духа в мире, требующем унификации?

– Возможна ли сегодня самоидентификация без опоры на глобальный метафизический универсализм, пропущенный сквозь призму христианства?

Каждый лист Осипова – это точка сборки, где опыт «Севера» встречается с интеллектуальной свободой мирового искусства. Приглашаем вас пройти этот путь вместе с автором: от сомнений до легкой иронии и выстраданной гармонии, от конкретного «я» мастера к универсальному «мы» человеческого бытия.

Предлагаем вниманию читателей портала три сюжета – размышления художника перед самой персональной выставкой, интервью гостей, пришедших на открытие персональной выставки, а также беседа с художником пару дет назад в мастерской. Мы не указали имена комментаторов – да они здесь и не нужны. Многие из них вам хорошо известны. Главное, что остаётся – это мысль, пытающаяся пробиться через слои и шоры нашего весьма условного мира. Приятного просмотра!

Вместо справки:

Человек, который пошёл своим путём

В мастерской на тихой якутской улице пахнет масляной краской и старой бумагой. На стенах – графические листы, на мольберте – начатый холст, а в голове у мастера – dozens of images: мерзлотные трещины, сады камней, световые объекты, бронзовые рельефы. Борис Афанасьевич Осипов не любит, когда его называют просто «сыном великого отца». И всё-таки история его творчества начинается с семьи.

Борис родился в 1956 году в Якутске, в доме, где искусство было не профессией, а воздухом. Его отец – Афанасий Николаевич Осипов, народный художник, чьи полотна висят в Третьяковской галерее. Мать, Октябрина Дьяконова, тоже была связана с творческой средой. В доме постоянно бывали художники, шли разговоры о живописи, спорах о форме и цвете.

Но сам Борис в детстве не мечтал стать художником. Он гонял в футбол и хоккей, оформлял школьную стенгазету – и не более того. Другое дело – то, что незаметно оседало в памяти. Отец выписывал горы зарубежных журналов: польский «Проект», «Современную архитектуру Франции», восточногерманский «Bildende Kuns», английский «Modern Art». В Якутск они приходили пачками, и мальчик листал репродукции Уорхола и Раушенберга задолго до того, как эти имена стали общеизвестными в Советском Союзе.

А ещё в доме была книга французского философа Роже Гароди «О реализме без берегов». Гароди писал, что реализм – это всё: и кубизм, и сюрреализм Магритта, и любые деформации натуры, потому что всё искусство творится в голове. Эта мысль – о свободе как основе любого творчества – заворожила Бориса и осталась с ним навсегда.

После школы – Московский архитектурный институт. Здесь, при кафедре рисунка и живописи, Борис нашёл то, чего ему не хватало: возможность выходить за рамки соцреализма. Студенты занимались «неформальным искусством» – рисовали то, что хотелось, а не то, что предписывалось. Преподаватели заметили его и привлекли к выставкам Московского комитета художников-графиков — неформального объединения нонконформистов.

Архитектурное образование дало Осипову не просто диплом. Оно научило его мыслить пространством, чувствовать форму, работать с масштабом. Это потом пригодится — и в рельефах, и в инсталляциях, и в монументальных проектах.

В 1982 году, окончив институт, Борис уехал в Новосибирск. Там он попал в круг художника Николая Грицюка – фигуры легендарной, работы которой существовали на грани абстракции и обладали совершенно ни на что не похожим почерком. Борис был заворожён. Он начал подражать стилю Грицюка – и тут же получил от отца отрезвляющий совет: «Ты сначала пройди весь путь, который прошёл Николай Демьянович».

Это был тот самый урок, который Афанасий Осипов преподавал сыну не раз: нельзя перепрыгивать к финалу, не пройдя путь. Нельзя подражать конечному этапу Пикассо, не зная, как Пикассо к нему пришёл. Какой-то путь ты должен пройти самостоятельно.

С 1985 по 1993 год Осипов жил и работал в Нерюнгри – южноякутском промышленном городе, выросшем вокруг угольного разреза. Странное место для художника, но именно здесь, вдали от столиц и даже от Якутска, формировался его собственный голос. Он стал членом Союза художников России в 1993 году.

С 1994 года Борис Осипов обосновался в Якутске, и город стал его холстом – в самом прямом смысле. По его эскизам и при его участии созданы:

— Рельефы памятника 375-летия вхождения Якутии в состав России – монументальная композиция, в которой исторические сюжеты переведены в бронзу и камень.

— Барельефы на спорткомплексе «Триумф» – декоративное оформление, объединяющее спортивную и национальную тематику.

— Декоративные часы на здании Якутского художественного училища имени П. П. Романова – мелкий, но характерный штрих в городском пейзаже.

— Бюсты А. Н. Осипова – для Бердигестяхской школы и Мытахской картинной галереи Горного улуса, дань памяти отцу.

— Мемориальный комплекс «Солдат Туймаады» – Осипов выступил соавтором вместе с архитекторами Андросовыми и скульпторами Пахомовым и Никитиным.

Он также получил диплом I степени за лучший эскизный проект мемориала исследователей Арктики – конкурс, проводимый Российским географическим обществом.

Но монументальные проекты – лишь одна сторона. Основная работа Осипова – живопись и графика. Более ста картин, участи в российских и зарубежных выставках. Его работы говорят на языке, далёком от отцовского. Если Афанасий Осипов – это мощный реализм, исторические полотна вроде триптиха «Седой Вилюй», то Борис работает в пространстве, где граница между фигуративным и абстрактным размыта.

В 2018 году в Якутске прошла выставка концептуальных световых объектов «Светуарий» – более двадцати художников представили инсталляции, объекты и медиа-арт. Осипов был среди участников. Выставка проходила в историческом парке «Россия – Моя история» и стала ярким событием в культурной жизни города.

А в 2024 году — уже московский Дом культуры «ГЭС-2», международная выставка «Индекс подобия». В её рамках была представлена инсталляция «Йоссо. Вечная мерзлота» – проект Лаборатории геокультурных исследований АГИКИ, где Осипов участвовал вместе с другими якутскими и московскими художниками. Слово «йоссо» на юкагирском означает «вечная мерзлота».

Бориса часто спрашивают о династии. Отец – народный художник. Мать – из творческой среды. Сын – дизайнер. Но сам Борис к этому относится без пафоса: «Я как-то об этом вообще не думаю, династия – не династия». Главное, что ценил в отце, – тот никогда не давил, не заставлял, не тыкал: «Сядь рисуй». Влияние было опосредованным: журналы на столе, книги в шкафу, разговоры в доме. И только потом, оглядываясь, понимаешь, почему ты стал художником.

Своему сыну он дал ту же свободу. У каждого своя судьба, свой путь. «Каждое поколение идёт своим путём» – так назвал интервью сам Борис, и это, пожалуй, лучшая формулировка его творческого кредо.

Сегодня Борис Осипов продолжает работать в Якутске – пишет картины, делает графические серии, участвует в выставках. Его творчество известно «в узких кругах ценителей искусства» – так однажды сказали о нём музейные кураторы. Может быть, это и к лучшему: настоящий художник не нуждается в толпе, ему достаточно зрителя, который видит.

Справка по материалам:

https://sakhamuseum.ru/news/2566

https://russianartarchive.net/ru/catalogue/person/PMQRS

https://ru.wikipedia.org/wiki

https://memory-ykt.cbsykt.ru/memorials/mk-soldat-tuymady

https://aguikki.ru/press-center/news/agiki-sovmestno-s-partnerami-podgotovil-installyatsiyu-dlya-mezhdunarodnoy-vystavki-v-moskve

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