Ежедневный гороскоп на пятницу 2 октября 2026 года

Пятница — моё второе любимое слово на букву «П» (первое — «Праздник»)

гороскоп на 2 октября

Лунное предупреждение

Гороскоп на 2 октября 2026: 21, 22 лунный день. Убывающая Луна. Будьте осторожны! До 23:30 по московскому времени не совершайте покупок, за исключением продуктов и топлива, и не принимайте важных решений. После этого Луна перейдёт из Близнецов в Рак.

Овен

21 марта — 19 апреля

Сегодня благоприятный день для творчества. Вы настоящий мастер зодиакального круга, поэтому задействуйте свои таланты: займитесь искусством или уделите время одному из многочисленных увлечений. Однако избегайте напряжённых разговоров с партнёрами, супругами и друзьями. Сохраняйте лёгкость в общении.

Телец

20 апреля — 20 мая

В глубине души вам хочется помочь семье или разобраться с домашней ситуацией, потому что вы искренне сопереживаете близким. Однако разговоры могут оказаться слишком эмоциональными и напряжёнными. Постарайтесь прожить этот день спокойно и не ввязываться в неприятные ситуации.

Близнецы

21 мая — 20 июня

Сегодня возможна борьба за влияние в отношениях с романтическим партнёром или детьми. Проявите терпение и будьте снисходительнее. Вам необязательно всегда доказывать свою правоту, а события не должны развиваться исключительно по вашему сценарию. Расслабьтесь и действуйте мягче.

Рак

21 июня — 22 июля

Обычно вы бережливы и осторожно обращаетесь с деньгами. Однако сегодня возможна путаница, связанная с финансами, доходами или имуществом. Это, в свою очередь, может спровоцировать семейные споры по поводу общей собственности и совместных расходов. Лучше не обострять ситуацию.

Лев

23 июля — 22 августа

Сегодня вы особенно близки к своей музе. Воображение усиливается, поэтому вам захочется помечтать. Вместе с тем вы способны создать прекрасную творческую работу или найти необычные идеи. Кроме того, вы можете проникнуться сочувствием к кому-то и постараться помочь.

Дева

23 августа — 22 сентября

Дева — знак служения, поэтому вы охотно помогаете тем, кто оказался в трудной ситуации. Сегодня это качество может проявиться особенно ярко, если вы узнаете, что кому-то нужна ваша поддержка, возможно негласная. К сожалению, не исключены споры из-за денег и имущества. Будьте осмотрительны.

Весы

23 сентября — 22 октября

Избегайте борьбы за влияние, особенно с романтическими партнёрами, детьми, а также с людьми из сферы гостеприимства, развлечений и шоу-бизнеса. Вы не любите раскачивать лодку и предпочитаете сохранять мир, стараясь, чтобы все были довольны. Сегодня особенно важно беречь собственное душевное спокойствие.

Скорпион

23 октября — 21 ноября

Ваше желание помочь коллеге или домашнему питомцу, а также заняться собственным здоровьем может вступить в противоречие с чужим мнением, особенно если речь идёт о членах семьи. Постарайтесь узнать как можно больше и подкрепить свою позицию убедительными фактами.

Стрелец

22 ноября — 21 декабря

Для многих Стрельцов это романтичный и нежный день. Вы также можете почувствовать особую заботу о детях. Благоприятно всё, что связано с искусством и творчеством. Однако напряжённая встреча с другом или участником какой-либо группы способна вызвать сильные эмоции.

Козерог

22 декабря — 19 января

Сегодня вам, возможно, удастся убедить кого-то помочь вам или вашей семье, поскольку вы искренне обеспокоены происходящим. Тем не менее разговор с родителем, начальником или другим авторитетным человеком может оказаться непростым. От вас могут потребовать объяснений и отчёта о ваших действиях.

Водолей

20 января — 18 февраля

Держитесь подальше от спорных тем: спокойная беседа может быстро превратиться в борьбу за влияние. При этом вы всё равно можете последовать своему желанию помочь нуждающемуся, ведь сегодня особенно ярко проявится ваш идеализм. Вы, как всегда, готовы спасти мир ещё до наступления ночи.

Рыбы

19 февраля — 20 марта

Сегодня возможны разногласия по поводу совместного имущества или распределения расходов. Несмотря на это, вы постараетесь поддержать коллег и людей, готовых помочь вам. Не отказывайтесь от романтики, развлечений и возможности приятно провести время. Наслаждайтесь жизнью!

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родились актёр Евгений Сидихин (1964) и певица Сати Казанова (1982).

Вы общительны, умны, решительны и умеете получать удовольствие от жизни. Вам нравится делиться знаниями, давать советы и направлять других. Наступающий год будет связан с созиданием и укреплением основ. То, что вы построите, может относиться как к вашему внутреннему миру, так и к внешним обстоятельствам.

Главный принцип года — простота. Возьмите ответственность за своё здоровье. Важную роль будет играть физическая активность. Сохраняйте практичность, спокойствие и здравый смысл.