Фильм якутского режиссера вошёл в программу International Short Film Festival Berlin

Фильм Дмитрия Давыдова «Маут», снятый при поддержке ФПРК, вошёл в программу фестиваля короткометражного кино INTERFILM (International Short Film Festival Berlin). Это один самых авторитетных мировых фестивалей короткометражного кино, который даёт право на выдвижение на «Оскар» в случае победы в номинации «Лучший игровой фильм». В этом году смотр пройдёт 10-15 ноября в столице Германии. Из более 3500 заявок было отобрано 47 коротких метров из 41 страны.

Картина «Маут» будет представлена 11, 12 и 14 ноября в спецпрограмме «Dog Days Are Over», посвящённой теме трудных времён и расставаний.

Действие сюжета разворачивается в якутском селе. Среди бескрайней заснеженной тундры Николай и его сын Гриша занимаются семейным делом – разведением оленей. Николай надеется, что сын пойдёт по его стопам, но тот готовится уехать в город. Пока они работают бок о бок, главному герою приходится решать, сможет ли он отпустить сына и принять его выбор.

Съёмки проходили зимой в селе Хатыстыр Алданского района Республики Саха. Главные роли исполнили местные жители – Сергей Степанов, Ярослав Кузьмин, Лидия Енохова.

Производство – студия Amma Production. Картина является лауреатом Конкурса проектов игровых короткометражных фильмов, проведённым Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) в 2025 году.