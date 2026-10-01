Депутаты от Якутии официально вступили в полномочия в Госдуме

Фотофакт: депутаты-якутяне на первом заседании Госдумы

В кадры официальной хроники попала только Сардана Авксентьева — она выступила с речью об отсутствии денег на выполнение многих предвыборных обещаний.

Фото: http://duma.gov.ru/, https://t.me/PetrShamaev

Вчера, 30 сентября, прошло первое пленарное заседание Госдумы нового, девятого созыва. Пресс-служба парламента опубликовала большой фоторепортаж с мероприятия, где «Эхо столицы» поискало депутатов-якутян.

Напомним, их в этом созыве четверо: Галина Данчикова, Петр Шамаев, Сардана Авксентьева и Юрий Григорьев.

На официальных снимках нам удалось обнаружить только депутата от «Новых людей» Сардану Авксентьеву — она попала в кадр даже дважды.

Авксентьева выступила с речью об отсутствии денег на выполнение многих предвыборных обещаний.

«Мы много популистских обещаний слышали во время предвыборной кампании: и про ипотеку под 3%, и про повышение пенсий и всех социальных выплат. Но мы прекрасно понимаем, что на все эти популистские обещания денег нет», — сказала депутат.

По ее словам, главным вызовом для властей сейчас становится бюджет. При этом, как заявила Авксентьева, предстоит тяжелый вопрос о повышении тарифа ЖКХ.

https://vk.ru/video_ext.php?oid=-211372379&id=456239924&autoplay=1

Остальные избранники в думской хронике не засветились, но сфотографировались сами. Позируют — старожил парламента Галина Данчикова и депутат-новичок Петр Шамаев.

Юрий Григорьев пока не обнаружился нигде — последний пост в соцсетях он опубликовал еще до начала пленарного заседания.

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Отметим, что, по данным налоговой службы и с учётом законов об оплате труда депутатов, зарплата рядового депутата Госдумы приравнена к вознаграждению федерального министра и составляет около 545 тыс. рублей в месяц на руки. Эта сумма не включает расходы на осуществление депутатских полномочий — оплату работы помощников, деятельность в округе и др.