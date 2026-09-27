О чем умолчал Ил Дархан в праздничном эфире

Сегодня, в день государственности Республики Саха глава Якутии в прямом эфире общался с якутянами. В ходе эфира Айсен Николаев высказался о новом формате избрания глав муниципалитетов, который многие называют назначением. Кандидатуры вносит глава республики, выбор делают депутаты местных советов.

Вот как тему раскрывает ЯСИА.

Айсен Николаев: «Новый метод избрания глав районов работает в Якутии хорошо» Нововведение значительно повышает качество муниципального управления на местах.

Вот уже год в республике действует новый метод избрания глав муниципальных районов. Сегодня в ходе прямого эфира, посвященного День государственности, глава Якутии Айсен Николаев отметил, что благодаря этому в районах и селах стало спокойнее и свободнее.

«О том, что стало спокойно и свободно, говорит само население на местах. Также возросло влияние и значение муниципальных депутатов. И это правильно, потому что мы всегда говорим о том, что от депутатов местного самоуправления очень многое зависит.

Первым главой района, избранным по новому принципу, стал Максим Терещенко, ранее работавший министром промышленности и геологии Якутии. Считаю, что он себя хорошо показывает на должности главы Нерюнгринского района в самых непростых ситуациях. Также по новому методу избран главой Анабарского района бывший первый замминистра экологии Джулустан Хон. Он хорошо знает специфику района и, уверен, многое сделает для его дальнейшего развития. В этом же ряду пример из Чурапчинского района, где депутаты единогласно поддержали на новый срок полномочий Степана Саргыдаева», — сказал Айсен Николаев.

Глава региона выразил уверенность, что новый метод избрания глав районов работает в республике хорошо, что значительно повышает качество муниципального управления на местах, заключает ЯСИА.

Действительно, есть четыре примера избрания глав муниципалитетов в новом формате – депутатами местных советов. О примере города Якутска и Дмитрия Садовникова, видимо, глава забыл упомянуть.

Однако на эти четыре случая приходится два примера, когда депутаты выразили свою позицию, не избрав глав из внесенных Ил Дарханом кандидатур. SakhaLife об этом оперативно сообщал. Такое произошло в Булунском улусе и городе Томмоте. Вот о чем умолчал Ил Дархан в ходе прямого эфира, информация получилась неполная. Между тем, позиция депутатов Булунского улуса и города Томмота выразительна и заслуживает, чтоб информация о ней прозвучала.