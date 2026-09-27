Айсен Николаев: Наша цель — сделать Якутию территорией максимального комфорта

Глава Якутии Айсен Николаев с Днем государственности Республики Саха (Якутия):

— Этот праздник — дань глубокого уважения к истории Якутии, её многонациональному народу. На протяжении веков мы созидали и укрепляли родную республику, закладывая прочный фундамент для новых поколений.

27 сентября 1990 года Верховным Советом республики XII созыва под руководством Михаила Ефимовича Николаева была принята Декларация о государственном суверенитете. Этот день символизирует нашу общую ответственность за судьбу родной республики и великой России. Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто стоял у истоков государственности, отдаём дань памяти их заслугам перед народом.

Сегодня праздник мы встречаем в Год единства народов России, объявленный Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, и в Год культуры в Республике Саха (Якутия). Эти два события переплетаются воедино, напоминая о том, что наша сила — в многообразии культур, языков и традиций, в уважении друг к другу и в общем стремлении двигаться вперёд, укрепляя благополучие нашей могучей державы.

Несмотря на внешние вызовы, Якутия уверенно развивается и удерживает лидерские позиции на Дальнем Востоке и в стране. Республика демонстрирует устойчивый рост экономики, приток инвестиций и улучшение качества жизни людей. По продолжительности жизни мы — первые на Дальнем Востоке, а количество многодетных семей превысило 37 тысяч.

Якутия занимает первое место в стране по добыче серебра, второе — по золоту и углю. Мы работаем на будущее, укрепляя экономический и человеческий потенциал нашей северной территории. Продолжаем развивать инфраструктуру: возводим Ленский мост, объекты энергетики, дороги, претворяем в жизнь мастер-план наших крупных городов. Активно строятся жилье, современные школы, детские сады, дома культуры, библиотеки, музеи, спортивные залы. Завершается строительство Арктического центра эпоса и искусств, нового комплекса Высшей школы музыки. Скоростной интернет приходит в отдалённые посёлки.

На прошедшем в сентябре XI Восточном экономическом форуме Якутия вновь подтвердила статус одного из ключевых регионов Дальнего Востока. На полях форума были подписаны соглашения с общим объёмом инвестиций более 180 млрд рублей. Они дадут новый импульс развитию республики, созданию новых рабочих мест и комфортной среды проживания.

Главная ценность Якутии — это её люди. В День государственности по традиции мы чествуем тех, кто составляет славу и гордость республики. Государственными наградами отмечены отважные защитники Отечества, выполняющие долг в зоне специальной военной операции, учителя, врачи, строители, энергетики, деятели культуры. Ваш труд, ваша стойкость и преданность делу — прочная опора наших общих побед.

Мы гордимся якутянами, которые с честью выполняют воинский долг, защищая Родину. Мы делаем, и будем делать всё, чтобы поддержать их и их семьи — это наш святой долг.

Впереди у нас грандиозные задачи. Наша цель — сделать Якутию территорией максимального комфорта для жизни, работы и воспитания детей. Уверен, что вместе мы справимся со всеми вызовами.

Дорогие якутяне! Наша сила — в единстве, в уважении к прошлому и уверенном взгляде в будущее. Пусть в каждом доме будет мир, достаток и благополучие. Счастья, здоровья и успехов вам и вашим близким! С праздником!