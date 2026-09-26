Переросшие огурцы больше не выбрасываю — готовлю пикантный релиш: зимой открываем банку за банкой

Крупные и кривые огурцы станут основой яркого кисло-сладкого соуса

релиш из переросших огурцов на зиму

В конце сезона на грядках часто остаются огурцы, которые вовремя не заметили. Они успевают перерасти, обзавестись плотной кожицей и крупными семенами. Для обычного салата такие плоды подходят плохо, но выбрасывать их не стоит. Из них можно приготовить ароматный огуречный релиш из переросших огурцов на зиму — густую овощную приправу, популярную в американской кухне.

Соус получается кисло-сладким, умеренно пряным и слегка хрустящим. Его добавляют в хот-доги и бургеры, подают к запеченному мясу, сосискам, котлетам, рыбе и картофелю.

Что понадобится для приготовления

Огурцы — 1 кг;

Репчатый лук — 250 г;

Сладкий красный перец — 1 шт.;

Крупная неиодированная соль — 1,5 ст. ложки;

Сахар — 150 г;

Столовый уксус 9% — 100 мл;

Семена горчицы — 1 ч. ложка;

Куркума — 0,5 ч. ложки.

Количество сахара можно немного уменьшить, если вы предпочитаете более кислую приправу. Красный перец не только дополняет вкус, но и делает заготовку особенно яркой.

Подготавливаем огурцы

Овощи тщательно вымойте. С переросших огурцов снимите жесткую кожицу, разрежьте плоды вдоль и ложкой удалите рыхлую сердцевину вместе с крупными семенами.

Подготовленные огурцы, очищенный лук и сладкий перец нарежьте мелкими кубиками размером около 2–3 мм. Ускорить работу поможет кухонный комбайн: измельчайте овощи короткими импульсами, чтобы они не превратились в пюре.

Убираем лишнюю жидкость

Переложите овощную смесь в глубокую миску, добавьте соль и хорошо перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 часа. За это время соль вытянет из овощей лишнюю влагу.

Откиньте нарезку на дуршлаг, застеленный чистой марлей, а затем тщательно отожмите. Промывать овощи не нужно. Чем меньше жидкости останется, тем более насыщенной и густой получится приправа.

Готовим ароматный маринад

В кастрюле с толстым дном соедините уксус и сахар. Добавьте семена горчицы и куркуму. Поставьте посуду на средний огонь и, помешивая, доведите смесь до кипения. Сахар должен полностью раствориться.

Переложите отжатые овощи в горячий маринад. После повторного закипания уменьшите огонь и готовьте примерно 10 минут, периодически перемешивая.

За это время огурцы приобретут оливковый оттенок, а сам релиш станет блестящим и немного загустеет. Долго варить его не стоит — овощи должны сохранить приятную текстуру.

Раскладываем по банкам

Горячий соус разложите по чистым прогретым банкам небольшого объема, оставляя свободное пространство под крышкой. Удалите пузырьки воздуха и протрите края банок.

Если релиш предназначен для длительного хранения вне холодильника, заготовку необходимо обработать на водяной бане по проверенному режиму консервирования для выбранного объема банок. Время обработки зависит в том числе от высоты местности. Простое переворачивание и укутывание не заменяет безопасную тепловую обработку.

Если вы не планируете дополнительно пастеризовать заготовку, закройте банки, остудите и храните их только в холодильнике.

Готовому релишу желательно дать настояться хотя бы несколько дней. После этого вкус станет более гармоничным: огуречная свежесть соединится с кисло-сладким маринадом, горчицей и легкой пряностью куркумы. Такая приправа способна преобразить даже обычный бутерброд или порцию жареного картофеля.

Кстати

Дополнительные рекомендации по выбору огурцов, стерилизации банок и хранению домашних заготовок представлены в материале Яндекса о консервировании огурцов.