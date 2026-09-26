После пожара: запущен третий блок на Нерюнгринской ГРЭС

Хорошие новости по Нерюнгринской ГРЭС на сегодняшнее утро: запустили третий блок. Параметры теплоносителя восстановлены

Этой ночью после восстановления кабельной линии блок № 3 Нерюнгринской ГРЭС успешно запущен в 02:00 и в 04:50 включен в сеть по электрической и тепловой нагрузке. Об этом сообщил и. о. первого заместителя председателя правительства Якутии Николай Бочков. В настоящее время блок вырабатывает 140 МВт электроэнергии, сообщает ЯСИА.

Параметры теплоносителя в Нерюнгри, Серебряного Бора, Беркакита восстановлены и соответствуют утвержденному графику: 70 °C на подаче и 49 °C на обратке.

Напомним, 22 сентября произошло возгорание трансформаторной подстанции на территории Нерюнгринской ГРЭС. Оно было ликвидировано в тот же день. Пострадал один человек.

Пожар на НГРЭС: Город остался без света, есть пострадавший