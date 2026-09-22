Пожар на НГРЭС: Город остался без света, есть пострадавший

Работник пострадал при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС. Он получил отравление угарным газом

При возгорании на территории Нерюнгринской ГРЭС сегодня утром пострадал работник. Мужчина 1993 года рождения получил отравление угарным газом.

Как сообщает МЧС по Якутии, установлено, что горит трансформаторная подстанция и кабель-канал. Предварительная площадь пожара — 40 квадратных метров. В результате под ограничение электроэнергии попали потребители от подстанции «Городская»

Всего к ликвидации привлечены 50 человек и 16 единиц техники. Работы продолжаются.

Напоминаем, сегодня в 07:22 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании трансформаторной подстанции на энергоблоке № 1 и турбины в машинном зале НГРЭС. Об этом сообщает администрации Нерюнгринского района. В результате под ограничение электроэнергии попали потребители Нерюнгри от подстанции «Городская».

Аварийные и спасательные службы работают для скорейшего устранения ситуации. Жителей просят доверять только официальным источникам и воздержаться от фотографирования энергообъектов.

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