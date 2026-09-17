Трое мужчин пропали на реке Лена

Вчера, 16 сентября, поступило сообщение о том, что на реке Лена на территории Кобяйского улуса пропали трое мужчин. По предварительным данным, 14 сентября они отправились на моторной лодке на рыбалку и до сих пор не вернулись.

Сегодня на место происшествия выехала группа из пяти водолазов Службы спасения Республики Саха (Якутия) под руководством Василия Андреева. Водолазы будут обследовать акваторию реки в предполагаемом районе исчезновения лодки.

Уважаемые жители и гости республики! При выходе на воду обязательно проверяйте техническое состояние судна, используйте спасательные жилеты и сообщайте близким точный маршрут следования.

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