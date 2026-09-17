Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

Популярное

17.09.2026 15:40
чтение: 0 мин
Происшествия
#Якутия

Трое мужчин пропали на реке Лена

Вчера, 16 сентября, поступило сообщение о том, что на реке Лена на территории Кобяйского улуса пропали трое мужчин. По предварительным данным, 14 сентября они отправились на моторной лодке на рыбалку и до сих пор не вернулись.

Сегодня на место происшествия выехала группа из пяти водолазов Службы спасения Республики Саха (Якутия) под руководством Василия Андреева. Водолазы будут обследовать акваторию реки в предполагаемом районе исчезновения лодки.

Уважаемые жители и гости республики! При выходе на воду обязательно проверяйте техническое состояние судна, используйте спасательные жилеты и сообщайте близким точный маршрут следования.

Читайте так же Урожай не поделили — поножовщина

Читайте также:

Источник: Служба спасения Якутии.
Фото: Служба спасения Якутии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

Популярное