На новом мусоросортировочном комплексе Якутска будут работать осужденные

Начальник УФСИН Сергей Калиновский и генеральный директор ООО «Якутскэкосети» Джулустан Иванов обсудили вопросы трудоустройства осужденных на новом инфраструктурном объекте

Открытие крупного мусоросортировочного комплекса станет важным этапом в развитии системы комплексного обращения с отходами в регионе и значительно улучшит экологическую обстановку. Осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении № 2, будут задействованы в сортировке твердых коммунальных отходов.

Начальник УФСИН Сергей Калиновский и генеральный директор ООО «Якутскэкосети» Джулустан Иванов обсудили перспективы трудоустройства осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении № 2, на новом мусоросортировочном комплексе на 26-м километре Вилюйского тракта Якутии.

Запуск объекта, планируемый в ближайшее время, станет важным этапом в развитии системы комплексного обращения с отходами в регионе и значительно улучшит экологическую обстановку. Осужденные будут задействованы в сортировке твердых коммунальных отходов, около 30 % из которых планируется направлять на вторичную переработку.

Осмотрев ангар и современное оборудование российского производства, а также территорию и административно-бытовой корпус, стороны достигли договоренностей по ключевым организационным вопросам.

Отметим, что руководство УФСИН ведет планомерную работу по трудоустройству осужденных. Это способствует развитию их профессиональных навыков, возмещению ущерба по исковым требованиям и ресоциализации.

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