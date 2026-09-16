Задачка на логику: какое число продолжит ряд 4, 9, 20, 43, 90?

продолжение числового ряда

Пять чисел, один вопросительный знак и скрытая закономерность. Сможете понять правило и назвать следующий элемент последовательности?

Перед вами числовой ряд:

4, 9, 20, 43, 90, ?

Числа растут всё быстрее, но разница между соседними элементами каждый раз меняется. Прибавлением одной и той же величины здесь не обойтись.

Попробуйте выяснить, как из первого числа получается второе, из второго — третье и так далее. Подходящее правило должно объяснять каждый переход, а не только последние два числа.

Не торопитесь заглядывать в решение: возьмите листок бумаги и проверьте несколько вариантов.

Подсказка

Иногда для перехода к следующему числу нужно выполнить не одно действие, а два. Подумайте, что произойдёт, если сначала удвоить предыдущий элемент.

Если догадались, попробуйте назвать сразу три следующих числа.

Ответ и объяснение

Один из простых способов продолжить ряд — умножать предыдущее число на два и прибавлять последовательно 1, 2, 3, 4 и так далее.

Проверим:

4 × 2 + 1 = 9

9 × 2 + 2 = 20

20 × 2 + 3 = 43

43 × 2 + 4 = 90

Следовательно, на месте вопросительного знака будет:

90 × 2 + 5 = 185.

Ещё два шага:

185 × 2 + 6 = 376

376 × 2 + 7 = 759

Получаем продолжение: 185, 376, 759.

У конечного числового ряда могут быть и другие закономерности, поэтому это не единственный теоретически возможный ответ, но он следует простому правилу.

Как быстро вы нашли решение? Напишите в комментариях свой ответ — и попробуйте предложить собственную последовательность!