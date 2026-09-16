Задачка на логику: какое число продолжит ряд 4, 9, 20, 43, 90?
Пять чисел, один вопросительный знак и скрытая закономерность. Сможете понять правило и назвать следующий элемент последовательности?
Перед вами числовой ряд:
4, 9, 20, 43, 90, ?
Числа растут всё быстрее, но разница между соседними элементами каждый раз меняется. Прибавлением одной и той же величины здесь не обойтись.
Попробуйте выяснить, как из первого числа получается второе, из второго — третье и так далее. Подходящее правило должно объяснять каждый переход, а не только последние два числа.
Не торопитесь заглядывать в решение: возьмите листок бумаги и проверьте несколько вариантов.
Подсказка
Иногда для перехода к следующему числу нужно выполнить не одно действие, а два. Подумайте, что произойдёт, если сначала удвоить предыдущий элемент.
Если догадались, попробуйте назвать сразу три следующих числа.
Ответ и объяснение
Один из простых способов продолжить ряд — умножать предыдущее число на два и прибавлять последовательно 1, 2, 3, 4 и так далее.
Проверим:
- 4 × 2 + 1 = 9
- 9 × 2 + 2 = 20
- 20 × 2 + 3 = 43
- 43 × 2 + 4 = 90
Следовательно, на месте вопросительного знака будет:
90 × 2 + 5 = 185.
Ещё два шага:
- 185 × 2 + 6 = 376
- 376 × 2 + 7 = 759
Получаем продолжение: 185, 376, 759.
У конечного числового ряда могут быть и другие закономерности, поэтому это не единственный теоретически возможный ответ, но он следует простому правилу.
Как быстро вы нашли решение? Напишите в комментариях свой ответ — и попробуйте предложить собственную последовательность!
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