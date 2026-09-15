Печёночный торт без блинов и майонеза: готовим нежное французское суфле
Куриную печень можно не только обжарить с луком или превратить в паштет. Если хочется попробовать что-то новое, приготовьте суфле из куриной печени — это вариант gâteau de foie — французское блюдо с мягкой, почти кремовой текстурой. Вместо отдельных коржей здесь одна воздушная масса, а вместо майонезной прослойки — лёгкий соус при подаче.
В этой версии рецепта нежность дают сливки и хлебный мякиш, а пышность — отдельно взбитые белки. Ничего сложного: основную работу выполняют блендер и духовка.
Что понадобится
На 4–6 порций:
- куриная печень — 400 г;
- яйца — 4 шт.;
- сливки жирностью 20–33% — 200 мл;
- сливочное масло — 50 г и немного для смазывания формы;
- белый хлеб без корки — около 50 г;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- петрушка — несколько веточек;
- молотый мускатный орех — маленькая щепотка;
- соль и перец — по вкусу.
Для запекания возьмите цельную форму и глубокий противень, в который она свободно помещается. Разъёмная форма менее удобна: через стыки внутрь может попасть вода.
Как приготовить печёночное суфле
Подготовьте основу
Поломайте хлеб на кусочки, залейте половиной сливок и оставьте на 5–10 минут.
Печень промокните бумажными полотенцами, удалите соединительную ткань и внимательно осмотрите. Если есть участки, окрашенные желчью в зелёный цвет, вырежьте их: они могут давать сильную горечь. Промывать сырую печень под краном не нужно — брызги разносят бактерии по кухне.
Сложите в блендер печень, размоченный хлеб вместе со сливками, чеснок и петрушку. Измельчите до однородности.
Добавьте сливки и яйца
Отделите желтки от белков. Масло растопите и дайте ему немного остыть.
Добавьте в печёночную основу желтки, масло, оставшиеся сливки, соль, перец и мускатный орех. Ещё раз перемешайте. С мускатным орехом лучше не перебарщивать: он должен лишь оттенять вкус.
Сделайте массу воздушной
В чистой сухой миске взбейте белки до устойчивых, но не сухих пиков.
Сначала вмешайте в основу примерно треть белков — так она станет легче. Затем добавьте остальные в два приёма, работая лопаткой снизу вверх. Блендер на этом этапе уже не нужен: он быстро разрушит воздушную структуру.
Отправьте в духовку
Разогрейте духовку до 160 °C. Смажьте форму маслом и переложите в неё массу, оставив немного места для подъёма.
Поставьте форму в глубокий противень. Осторожно налейте в противень горячую воду примерно до середины высоты формы. Такая водяная баня помогает блюду прогреваться мягче и равномернее.
Начните проверять готовность через 40–45 минут. Точное время зависит от глубины формы и особенностей духовки. В центре суфле температура должна достичь 74 °C — надёжнее всего проверить её кухонным термометром.
С чем подать
Дайте суфле постоять около пяти минут и подавайте прямо в форме либо аккуратно разделите на порции. После духовки оно может немного осесть — это нормально.
Хорошим дополнением станет тёплый томатный соус: прогрейте протёртые томаты с небольшим количеством оливкового масла, чесноком и щепоткой сушёных трав. Его лёгкая кислинка удачно оттеняет насыщенный вкус печени.
На гарнир достаточно зелёного салата или запечённых овощей. Получится совсем другая подача привычного продукта — без жарки блинов и долгой сборки торта.
Еще посмотрите рецепт квашеной капусты — куртидо.
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