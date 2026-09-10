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10.09.2026 13:06
чтение: 0 мин
Рецепты
#салат

Салат из помидоров, огурцов и редиски: простой рецепт за 10 минут

салат из помидоров огурцов и редиски
салат из помидоров огурцов и редиски

Сочные помидоры, хрустящие огурцы, редиска с лёгкой остринкой и свежая зелень — для вкусного овощного салата не нужны сложные ингредиенты. Заправка из растительного масла и лимонного сока подчёркивает вкус овощей, а приготовление занимает всего несколько минут. Такой салат можно подать к рыбе, птице, блюдам из круп или запечённому картофелю.

Время приготовления: 10 минут
Количество порций: 2
Сложность: легко

Ингредиенты

  • Помидоры — 2 средних
  • Огурцы — 2 небольших
  • Редиска — 6–8 шт.
  • Укроп или петрушка — несколько веточек
  • Оливковое или подсолнечное масло — 1 ст. л.
  • Лимонный сок — 1–2 ч. л., по желанию
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Для салата подойдут спелые, но достаточно плотные помидоры, упругие огурцы и редиска без трещин и мягких участков. Если кожица огурцов грубая или горчит, её лучше снять.

Как приготовить салат

1. Подготовьте овощи и зелень

Тщательно промойте овощи и зелень под проточной водой. У редиски удалите ботву и хвостики, у помидоров — места крепления плодоножек. Зелень обсушите, чтобы лишняя вода не разбавляла заправку.

2. Нарежьте ингредиенты

Помидоры нарежьте небольшими дольками, огурцы — полукружьями, а редиску — тонкими кружочками. Укроп или петрушку мелко порубите.

3. Приготовьте заправку

Смешайте растительное масло с лимонным соком и щепоткой чёрного перца. Если помидоры сами по себе кисловатые, лимонного сока можно добавить меньше или обойтись без него.

4. Соберите салат

Сложите овощи и зелень в салатник. Добавьте заправку, слегка посолите и аккуратно перемешайте, стараясь не размять помидоры. Подавайте сразу после приготовления.

Чем полезен такой салат

Помидоры, огурцы, редиска и зелень помогают разнообразить рацион и добавляют в него пищевые волокна, витамины и минералы. Растительное масло содержит ненасыщенные жиры и помогает усвоению жирорастворимых веществ, в том числе каротиноидов из помидоров.

Этот салат — овощное дополнение к основному блюду. Чтобы сделать приём пищи более сытным и сбалансированным, подайте его с источником белка: например, рыбой, яйцами или бобовыми.

Советы для лучшего вкуса

  • Солите перед подачей. Соль способствует выделению сока, поэтому заранее посоленный салат быстрее становится водянистым.
  • Нарезайте редиску тонко. Так её острота распределится равномернее и не будет перебивать вкус остальных овощей.
  • Не перебарщивайте с заправкой. На две порции достаточно одной столовой ложки масла: помидоры дополнительно дадут сок.
  • Меняйте зелень по вкусу. Кроме укропа и петрушки, можно добавить немного зелёного лука или базилика.

Можно ли приготовить салат заранее?

Лучше всего этот салат есть сразу. Если нужно сэкономить время, заранее вымойте и обсушите овощи, а нарежьте их ближе к подаче. Подготовленные ингредиенты храните в холодильнике в закрытых ёмкостях, отдельно от заправки.

Остатки готового салата уберите в холодильник без промедления и желательно съешьте в течение суток. При хранении овощи станут мягче и выделят больше сока.

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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

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