Салат из помидоров, огурцов и редиски: простой рецепт за 10 минут

салат из помидоров огурцов и редиски

Сочные помидоры, хрустящие огурцы, редиска с лёгкой остринкой и свежая зелень — для вкусного овощного салата не нужны сложные ингредиенты. Заправка из растительного масла и лимонного сока подчёркивает вкус овощей, а приготовление занимает всего несколько минут. Такой салат можно подать к рыбе, птице, блюдам из круп или запечённому картофелю.

Время приготовления: 10 минут

Количество порций: 2

Сложность: легко

Ингредиенты

Помидоры — 2 средних

Огурцы — 2 небольших

Редиска — 6–8 шт.

Укроп или петрушка — несколько веточек

Оливковое или подсолнечное масло — 1 ст. л.

Лимонный сок — 1–2 ч. л., по желанию

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Для салата подойдут спелые, но достаточно плотные помидоры, упругие огурцы и редиска без трещин и мягких участков. Если кожица огурцов грубая или горчит, её лучше снять.

Как приготовить салат

1. Подготовьте овощи и зелень

Тщательно промойте овощи и зелень под проточной водой. У редиски удалите ботву и хвостики, у помидоров — места крепления плодоножек. Зелень обсушите, чтобы лишняя вода не разбавляла заправку.

2. Нарежьте ингредиенты

Помидоры нарежьте небольшими дольками, огурцы — полукружьями, а редиску — тонкими кружочками. Укроп или петрушку мелко порубите.

3. Приготовьте заправку

Смешайте растительное масло с лимонным соком и щепоткой чёрного перца. Если помидоры сами по себе кисловатые, лимонного сока можно добавить меньше или обойтись без него.

4. Соберите салат

Сложите овощи и зелень в салатник. Добавьте заправку, слегка посолите и аккуратно перемешайте, стараясь не размять помидоры. Подавайте сразу после приготовления.

Чем полезен такой салат

Помидоры, огурцы, редиска и зелень помогают разнообразить рацион и добавляют в него пищевые волокна, витамины и минералы. Растительное масло содержит ненасыщенные жиры и помогает усвоению жирорастворимых веществ, в том числе каротиноидов из помидоров.

Этот салат — овощное дополнение к основному блюду. Чтобы сделать приём пищи более сытным и сбалансированным, подайте его с источником белка: например, рыбой, яйцами или бобовыми.

Советы для лучшего вкуса

Солите перед подачей. Соль способствует выделению сока, поэтому заранее посоленный салат быстрее становится водянистым.

Соль способствует выделению сока, поэтому заранее посоленный салат быстрее становится водянистым. Нарезайте редиску тонко. Так её острота распределится равномернее и не будет перебивать вкус остальных овощей.

Так её острота распределится равномернее и не будет перебивать вкус остальных овощей. Не перебарщивайте с заправкой. На две порции достаточно одной столовой ложки масла: помидоры дополнительно дадут сок.

На две порции достаточно одной столовой ложки масла: помидоры дополнительно дадут сок. Меняйте зелень по вкусу. Кроме укропа и петрушки, можно добавить немного зелёного лука или базилика.

Можно ли приготовить салат заранее?

Лучше всего этот салат есть сразу. Если нужно сэкономить время, заранее вымойте и обсушите овощи, а нарежьте их ближе к подаче. Подготовленные ингредиенты храните в холодильнике в закрытых ёмкостях, отдельно от заправки.

Остатки готового салата уберите в холодильник без промедления и желательно съешьте в течение суток. При хранении овощи станут мягче и выделят больше сока.