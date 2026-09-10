Салат из помидоров, огурцов и редиски: простой рецепт за 10 минут
Сочные помидоры, хрустящие огурцы, редиска с лёгкой остринкой и свежая зелень — для вкусного овощного салата не нужны сложные ингредиенты. Заправка из растительного масла и лимонного сока подчёркивает вкус овощей, а приготовление занимает всего несколько минут. Такой салат можно подать к рыбе, птице, блюдам из круп или запечённому картофелю.
Время приготовления: 10 минут
Количество порций: 2
Сложность: легко
Ингредиенты
- Помидоры — 2 средних
- Огурцы — 2 небольших
- Редиска — 6–8 шт.
- Укроп или петрушка — несколько веточек
- Оливковое или подсолнечное масло — 1 ст. л.
- Лимонный сок — 1–2 ч. л., по желанию
- Соль — по вкусу
- Чёрный молотый перец — по вкусу
Для салата подойдут спелые, но достаточно плотные помидоры, упругие огурцы и редиска без трещин и мягких участков. Если кожица огурцов грубая или горчит, её лучше снять.
Как приготовить салат
1. Подготовьте овощи и зелень
Тщательно промойте овощи и зелень под проточной водой. У редиски удалите ботву и хвостики, у помидоров — места крепления плодоножек. Зелень обсушите, чтобы лишняя вода не разбавляла заправку.
2. Нарежьте ингредиенты
Помидоры нарежьте небольшими дольками, огурцы — полукружьями, а редиску — тонкими кружочками. Укроп или петрушку мелко порубите.
3. Приготовьте заправку
Смешайте растительное масло с лимонным соком и щепоткой чёрного перца. Если помидоры сами по себе кисловатые, лимонного сока можно добавить меньше или обойтись без него.
4. Соберите салат
Сложите овощи и зелень в салатник. Добавьте заправку, слегка посолите и аккуратно перемешайте, стараясь не размять помидоры. Подавайте сразу после приготовления.
Чем полезен такой салат
Помидоры, огурцы, редиска и зелень помогают разнообразить рацион и добавляют в него пищевые волокна, витамины и минералы. Растительное масло содержит ненасыщенные жиры и помогает усвоению жирорастворимых веществ, в том числе каротиноидов из помидоров.
Этот салат — овощное дополнение к основному блюду. Чтобы сделать приём пищи более сытным и сбалансированным, подайте его с источником белка: например, рыбой, яйцами или бобовыми.
Советы для лучшего вкуса
- Солите перед подачей. Соль способствует выделению сока, поэтому заранее посоленный салат быстрее становится водянистым.
- Нарезайте редиску тонко. Так её острота распределится равномернее и не будет перебивать вкус остальных овощей.
- Не перебарщивайте с заправкой. На две порции достаточно одной столовой ложки масла: помидоры дополнительно дадут сок.
- Меняйте зелень по вкусу. Кроме укропа и петрушки, можно добавить немного зелёного лука или базилика.
Можно ли приготовить салат заранее?
Лучше всего этот салат есть сразу. Если нужно сэкономить время, заранее вымойте и обсушите овощи, а нарежьте их ближе к подаче. Подготовленные ингредиенты храните в холодильнике в закрытых ёмкостях, отдельно от заправки.
Остатки готового салата уберите в холодильник без промедления и желательно съешьте в течение суток. При хранении овощи станут мягче и выделят больше сока.
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