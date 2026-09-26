Быстрые пирожки с картошкой на кефире: мягкие внутри и румяные снаружи

Пирожки с картошкой на кефире

пирожки с картошкой на кефире

Жареные пирожки с картошкой — простое домашнее блюдо, аромат которого мгновенно собирает всю семью за столом. Особенно вкусными получаются пирожки с картошкой на кефире. Тонкое мягкое тесто, нежная начинка и золотистая корочка — перед таким угощением трудно устоять.

Но возиться с дрожжами и несколько часов ждать, пока поднимется тесто, необязательно. Быстрые пирожки можно приготовить на кефире: тесто замешивается за несколько минут, легко раскатывается и не требует длительной расстойки.

Что понадобится

Для теста:

кефир — 250 мл;

пшеничная мука — 350–400 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

пищевая сода — ½ ч. л.;

соль — ½ ч. л.

Для начинки:

картофель — 600 г;

репчатый лук — 1 крупная головка;

сливочное масло — 30 г;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Также понадобится растительное масло для жарки.

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Готовим картофельную начинку

Очистите картофель, разрежьте крупные клубни на несколько частей и отварите в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду, добавьте сливочное масло и разомните картофель в однородное пюре.

Нарежьте репчатый лук небольшими кубиками. Обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета, а затем соедините с картофелем. Добавьте чёрный перец и при необходимости досолите начинку.

Хорошо перемешайте и оставьте остывать. Горячую начинку выкладывать на тесто нельзя: оно может стать липким и начать рваться.

Кулинарная хитрость: не добавляйте в картофель слишком много жидкости. Плотная начинка лучше держит форму и не вытекает во время жарки.

Шаг 2. Замешиваем быстрое тесто на кефире

Заранее достаньте кефир из холодильника — желательно, чтобы он был комнатной температуры. Налейте его в глубокую миску, добавьте яйцо, сахар, соль и растительное масло. Перемешайте венчиком.

Всыпьте соду и снова перемешайте. Кислая среда кефира вступит с ней в реакцию, благодаря чему тесто получится мягким и пышным.

Постепенно добавляйте просеянную муку. Сначала перемешивайте массу ложкой, а когда она станет достаточно густой, продолжите замешивать руками. Готовое тесто должно оставаться мягким и слегка липким.

Не старайтесь вмешать всю муку сразу: её точное количество зависит от густоты кефира, размера яйца и свойств самой муки.

Накройте тесто полотенцем или пищевой плёнкой и оставьте на 10–15 минут. За это время оно станет более эластичным и будет легче раскатываться.

Шаг 3. Формируем пирожки

Смажьте руки и рабочую поверхность небольшим количеством растительного масла. Разделите тесто на равные части и скатайте из них шарики.

Каждый шарик аккуратно расплющите ладонью или раскатайте в круглую лепёшку. В центр положите порцию остывшей картофельной начинки. Соедините края теста и тщательно защипните шов.

Переверните заготовку швом вниз и слегка прижмите ладонью, чтобы пирожок стал плоским. Благодаря этому тесто и начинка прогреются равномерно.

Шаг 4. Обжариваем до золотистой корочки

Налейте в сковороду растительное масло слоем примерно 1 см и хорошо разогрейте. Затем уменьшите огонь до среднего.

Выкладывайте пирожки на сковороду швом вниз, оставляя между ними свободное место. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до появления ровной золотистой корочки.

Не делайте огонь слишком сильным. В раскалённом масле поверхность быстро подрумянится, но тесто внутри может остаться сырым.

Готовые пирожки переложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

Как сделать пирожки особенно мягкими

Сразу после жарки сложите горячие пирожки в миску и ненадолго накройте чистым полотенцем. Под ним корочка слегка размягчится, а тесто станет особенно нежным.

Подавайте жареные пирожки с картошкой горячими — со сметаной, овощным салатом, бульоном или сладким чаем. Они остаются вкусными и после остывания, поэтому их удобно брать с собой на работу, учёбу или пикник.

Полезные советы

Используйте кефир комнатной температуры — так сода действует активнее.

Не забивайте тесто мукой: оно должно быть мягким, а не тугим.

Перед лепкой обязательно остудите картофельную начинку.

Чтобы начинка получилась ароматнее, добавьте укроп, зелёный лук или немного обжаренных грибов.

Следите за температурой масла: пирожки должны равномерно жариться, а не гореть.

Не укладывайте на сковороду слишком много заготовок одновременно, иначе масло быстро остынет.

Быстрые пирожки с картошкой на кефире без дрожжей получаются румяными, сытными и по-домашнему вкусными. Такое тесто не нужно долго вымешивать или оставлять для подъёма — отличный вариант, когда хочется свежей выпечки без лишних хлопот.