ЧП: Взрыв на Эльге — погибли четверо рабочих…

Согласно оперативным данным 26.09.2026 при производстве сварочных работ на Резервной насосной станции произошел взрыв на Эльгинском месторождении в Нерюнгринском районе Якутии. В результате происшествия есть погибшие.

По данным «Базы», 4 человек погибли, 2 пострадали. Трагедия произошла во время сварочных работ на территории Эльгинского месторождения: в резервуаре с водой на резервной насосной станции произошла разгерметизация ёмкости с интенсивной ударной волной. Шесть работников, которые находились на станции, упали с большой высоты, четверых из них спасти не удалось. У двух пострадавших медики диагностировали травмы головы и множественные переломы. На месте работают экстренные службы.

По факту гибели работников во время взрыва на Эльгинском месторождении в Нерюнгринском районе возбуждено уголовное дело следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает пресс-служба Следкома Якутии.

По данным следствия, 26 сентября 2026 года около 11 часов 20 минут на территории Эльгинского угольного месторождения, расположенного в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия), при производстве сварочных работ на резервной насосной станции РВС-2 произошёл взрыв, в результате которого погибли люди .

В настоящее время на место происшествия готовится выезд следователей и криминалистов для проведения следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших трагедии, а также лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении работ.

Об организации проверки по факту происшествия на Эльгинском месторождении. сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии

По поручению прокурора республики Сергея Дябкина прокуратура г. Нерюнгри проводит проверку по факту происшествия на территории Эльгинского угольного месторождения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.