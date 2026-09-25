Быстрые беляши на кефире: готовятся без дрожжей, получаются сочными и нежными
Сочные беляши на кефире: быстрое тесто и мясная начинка с секретом
Запах свежей домашней выпечки мгновенно собирает за столом всю семью. А перед аппетитными, только со сковороды беляшами с хрустящей корочкой и обилием горячего мясного сока не устоит никто.
Многие отказываются от их приготовления, опасаясь долгой возни с дрожжевым тестом. Однако приготовить любимое блюдо можно гораздо быстрее и проще.
Что понадобится
Для начинки:
- мясной фарш (любой на ваш вкус) — 400 г;
- репчатый лук — 150 г;
- очень холодная (ледяная) вода — 50 мл;
- соль и черный молотый перец — по вкусу.
Для теста:
- кефир — 250 мл;
- пшеничная мука — 350 г;
- сахар — 1 ч. л.;
- пищевая сода — ½ ч. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- растительное масло — для жарки.
Пошаговое приготовление
Шаг 1. Готовим начинку с секретом сочности
Крупно натрите лук и добавьте его к мясному фаршу. Влейте ледяную воду — именно она при нагревании превратится внутри беляша во вкуснейший бульон и сделает мясо нежным. Приправьте солью и перцем, тщательно вымешайте массу руками и отправьте в холодильник на 30 минут: охлажденный фарш станет плотнее, и лепить изделия будет гораздо удобнее.
Шаг 2. Замешиваем быстрое кефирное тесто
В глубокую миску вылейте кефир комнатной температуры, всыпьте соль, сахар и соду (она вступит в реакцию с кислой средой кефира и сделает тесто пышным). Перемешайте. Небольшими порциями подсыпайте муку, замешивая мягкое, пластичное тесто, которое практически не липнет к рукам. Давать ему «отдыхать» часами не нужно — можно сразу приступать к лепке.
Шаг 3. Формируем изделия
Разделите тесто на равные порции и скатайте их в аккуратные шарики. Раскатайте каждую заготовку скалкой в круглую лепешку средней толщины. В середину выложите порцию охлажденного фарша. Соберите края теста складочками к центру и защипните по кругу, оставив по центру небольшое открытое отверстие («окошко»).
Кулинарная хитрость: перед тем как отправить беляш на сковороду, аккуратно прижмите его ладонью, сделав более плоским. Так мясо внутри прожарится равномерно и значительно быстрее.
Шаг 4. Правильная обжарка
Налейте в сковороду достаточное количество растительного масла и хорошо его разогрейте. Выкладывайте беляши открытым отверстием вниз. Обжаривайте на среднем огне приблизительно 10 минут, пока поверхность не станет румяной и золотистой. При таком способе мясной белок сразу «запечатывается», и сок не вытекает наружу.
Затем осторожно переверните беляши отверстием вверх, накройте сковороду крышкой, убавьте огонь до минимума и томите еще около 5 минут до полной готовности фарша.
Подавайте горячими прямо со сковороды — осторожно, внутри очень много вкусного сока!
Совет по фото: На фотографии видно, что в начинке имеется болгарский красный перец. Для любителей перца — это настоящая находка! Попробуйте добавить и получите более сочный и интересный вкус!
Читайте также: Надоела обычная яичница — готовлю яйца «Орсини»: 10 минут и воздушный завтрак как в ресторане готов
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий