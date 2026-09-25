Быстрые беляши на кефире: готовятся без дрожжей, получаются сочными и нежными

Беляши «на бегу»: сочные пирожки без дрожжей за 15 минут

Сочные беляши на кефире: быстрое тесто и мясная начинка с секретом

Запах свежей домашней выпечки мгновенно собирает за столом всю семью. А перед аппетитными, только со сковороды беляшами с хрустящей корочкой и обилием горячего мясного сока не устоит никто.

Многие отказываются от их приготовления, опасаясь долгой возни с дрожжевым тестом. Однако приготовить любимое блюдо можно гораздо быстрее и проще.

Что понадобится

Для начинки:

мясной фарш (любой на ваш вкус) — 400 г;

репчатый лук — 150 г;

очень холодная (ледяная) вода — 50 мл;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Для теста:

кефир — 250 мл;

пшеничная мука — 350 г;

сахар — 1 ч. л.;

пищевая сода — ½ ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Готовим начинку с секретом сочности

Крупно натрите лук и добавьте его к мясному фаршу. Влейте ледяную воду — именно она при нагревании превратится внутри беляша во вкуснейший бульон и сделает мясо нежным. Приправьте солью и перцем, тщательно вымешайте массу руками и отправьте в холодильник на 30 минут: охлажденный фарш станет плотнее, и лепить изделия будет гораздо удобнее.

Шаг 2. Замешиваем быстрое кефирное тесто

В глубокую миску вылейте кефир комнатной температуры, всыпьте соль, сахар и соду (она вступит в реакцию с кислой средой кефира и сделает тесто пышным). Перемешайте. Небольшими порциями подсыпайте муку, замешивая мягкое, пластичное тесто, которое практически не липнет к рукам. Давать ему «отдыхать» часами не нужно — можно сразу приступать к лепке.

Шаг 3. Формируем изделия

Разделите тесто на равные порции и скатайте их в аккуратные шарики. Раскатайте каждую заготовку скалкой в круглую лепешку средней толщины. В середину выложите порцию охлажденного фарша. Соберите края теста складочками к центру и защипните по кругу, оставив по центру небольшое открытое отверстие («окошко»).

Кулинарная хитрость: перед тем как отправить беляш на сковороду, аккуратно прижмите его ладонью, сделав более плоским. Так мясо внутри прожарится равномерно и значительно быстрее.

Шаг 4. Правильная обжарка

Налейте в сковороду достаточное количество растительного масла и хорошо его разогрейте. Выкладывайте беляши открытым отверстием вниз. Обжаривайте на среднем огне приблизительно 10 минут, пока поверхность не станет румяной и золотистой. При таком способе мясной белок сразу «запечатывается», и сок не вытекает наружу.

Затем осторожно переверните беляши отверстием вверх, накройте сковороду крышкой, убавьте огонь до минимума и томите еще около 5 минут до полной готовности фарша.

Подавайте горячими прямо со сковороды — осторожно, внутри очень много вкусного сока!

Совет по фото: На фотографии видно, что в начинке имеется болгарский красный перец. Для любителей перца — это настоящая находка! Попробуйте добавить и получите более сочный и интересный вкус!

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