Математический тест на логику: Реши пример 7 + 7 : 7(7 + 7) — 7

4, 21 или 1/14? Разбираем пример, из-за которого спорят в интернете

Сможете ли вы решить пример 7 + 7 : 7(7 + 7) — 7 без калькулятора?

Математика — это не просто школьный предмет с формулами и теоремами, а универсальный инструмент, которым мы пользуемся каждый день. Она помогает нам планировать личный бюджет, рассчитывать время в пути, оценивать скидки в магазинах и даже принимать взвешенные решения в сложных жизненных ситуациях. Регулярная тренировка математических навыков держит наш мозг в тонусе и развивает аналитическое мышление.

Предлагаем вам отвлечься от повседневной рутины и проверить свою математическую зоркость!

Задание

Попробуйте вычислить значение следующего выражения без использования калькулятора:

7 + 7 : 7(7 + 7) — 7 = ?

Не спешите пролистывать дальше — дайте себе пару минут и зафиксируйте свой ответ.

Правильный ответ и пошаговое решение

Правильный ответ: 14

Давайте разберем решение по шагам, используя стандартный порядок математических операций (ППДО: скобки, умножение/деление слева направо, сложение/вычитание слева направо).

Вычисление в скобках: Первым делом выполняем действие внутри скобок:7 + 7 = 14. Теперь наше выражение выглядит так: 7 + 7 : 7 × 14 — 7. Деление и умножение (слева направо):Деление и умножение имеют одинаковый приоритет, поэтому они выполняются строго по порядку слева направо. Сначала делим:7 : 7 = 1. Получаем: 7 + 1 × 14 — 7.

Затем умножаем:1 × 14 = 14. Выражение принимает вид: 7 + 14 — 7. Сложение и вычитание (слева направо): Складываем:7 + 14 = 21

Вычитаем: 21 — 7 = 14

Чем полезны такие упражнения?

Решение подобных математических задач — это отличная гимнастика для ума («нейробика»).

Развитие концентрации: Они требуют строгого следования правилам и дисциплины внимания, что помогает меньше ошибаться в повседневных рабочих задачах.

Они требуют строгого следования правилам и дисциплины внимания, что помогает меньше ошибаться в повседневных рабочих задачах. Профилактика когнитивных нарушений: Регулярная нагрузка на мозг стимулирует образование новых нейронных связей, сохраняя ясность ума и хорошую память на долгие годы.

Регулярная нагрузка на мозг стимулирует образование новых нейронных связей, сохраняя ясность ума и хорошую память на долгие годы. Быстрое переключение: Разгадывание небольших числовых головоломок помогает эффективно перезагрузить психику во время перерыва в течение рабочего дня.

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