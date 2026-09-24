Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

Популярное

24.09.2026 15:02
чтение: 1 мин
Образование
#математика
#математическая задача
#реши пример

Математический тест на логику: Реши пример 7 + 7 : 7(7 + 7) — 7

4, 21 или 1/14? Разбираем пример, из-за которого спорят в интернете
Математический тест на логику: Реши пример 7 + 7 : 7(7 + 7) - 7

Сможете ли вы решить пример 7 + 7 : 7(7 + 7) — 7 без калькулятора?

Математика — это не просто школьный предмет с формулами и теоремами, а универсальный инструмент, которым мы пользуемся каждый день. Она помогает нам планировать личный бюджет, рассчитывать время в пути, оценивать скидки в магазинах и даже принимать взвешенные решения в сложных жизненных ситуациях. Регулярная тренировка математических навыков держит наш мозг в тонусе и развивает аналитическое мышление.

Предлагаем вам отвлечься от повседневной рутины и проверить свою математическую зоркость!

Задание

Попробуйте вычислить значение следующего выражения без использования калькулятора:

7 + 7 : 7(7 + 7) — 7 = ?

Не спешите пролистывать дальше — дайте себе пару минут и зафиксируйте свой ответ.

Правильный ответ и пошаговое решение

Правильный ответ: 14

Давайте разберем решение по шагам, используя стандартный порядок математических операций (ППДО: скобки, умножение/деление слева направо, сложение/вычитание слева направо).

  1. Вычисление в скобках: Первым делом выполняем действие внутри скобок:7 + 7 = 14. Теперь наше выражение выглядит так: 7 + 7 : 7 × 14 — 7.
  2. Деление и умножение (слева направо):Деление и умножение имеют одинаковый приоритет, поэтому они выполняются строго по порядку слева направо.
    • Сначала делим:7 : 7 = 1. Получаем: 7 + 1 × 14 — 7.
    • Затем умножаем:1 × 14 = 14. Выражение принимает вид: 7 + 14 — 7.
  3. Сложение и вычитание (слева направо):
    • Складываем:7 + 14 = 21
    • Вычитаем: 21 — 7 = 14

Чем полезны такие упражнения?

Решение подобных математических задач — это отличная гимнастика для ума («нейробика»).

  • Развитие концентрации: Они требуют строгого следования правилам и дисциплины внимания, что помогает меньше ошибаться в повседневных рабочих задачах.
  • Профилактика когнитивных нарушений: Регулярная нагрузка на мозг стимулирует образование новых нейронных связей, сохраняя ясность ума и хорошую память на долгие годы.
  • Быстрое переключение: Разгадывание небольших числовых головоломок помогает эффективно перезагрузить психику во время перерыва в течение рабочего дня.

Читайте также: Математический тест на логику: Реши пример 65 — (2 × 5) + 18 : (11 — 2)

Математический тест на логику: Реши пример 3 + 3 : 3(3 + 3)

Математический тест на логику: Реши пример 3 + 3 : 3(3 + 3)

Читайте также:

Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

Популярное