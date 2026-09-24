Математический тест на логику: Реши пример 7 + 7 : 7(7 + 7) — 7
Сможете ли вы решить пример 7 + 7 : 7(7 + 7) — 7 без калькулятора?
Математика — это не просто школьный предмет с формулами и теоремами, а универсальный инструмент, которым мы пользуемся каждый день. Она помогает нам планировать личный бюджет, рассчитывать время в пути, оценивать скидки в магазинах и даже принимать взвешенные решения в сложных жизненных ситуациях. Регулярная тренировка математических навыков держит наш мозг в тонусе и развивает аналитическое мышление.
Предлагаем вам отвлечься от повседневной рутины и проверить свою математическую зоркость!
Задание
Попробуйте вычислить значение следующего выражения без использования калькулятора:
7 + 7 : 7(7 + 7) — 7 = ?
Не спешите пролистывать дальше — дайте себе пару минут и зафиксируйте свой ответ.
Правильный ответ и пошаговое решение
Правильный ответ: 14
Давайте разберем решение по шагам, используя стандартный порядок математических операций (ППДО: скобки, умножение/деление слева направо, сложение/вычитание слева направо).
- Вычисление в скобках: Первым делом выполняем действие внутри скобок:7 + 7 = 14. Теперь наше выражение выглядит так: 7 + 7 : 7 × 14 — 7.
- Деление и умножение (слева направо):Деление и умножение имеют одинаковый приоритет, поэтому они выполняются строго по порядку слева направо.
- Сначала делим:7 : 7 = 1. Получаем: 7 + 1 × 14 — 7.
- Затем умножаем:1 × 14 = 14. Выражение принимает вид: 7 + 14 — 7.
- Сложение и вычитание (слева направо):
- Складываем:7 + 14 = 21
- Вычитаем: 21 — 7 = 14
Чем полезны такие упражнения?
Решение подобных математических задач — это отличная гимнастика для ума («нейробика»).
- Развитие концентрации: Они требуют строгого следования правилам и дисциплины внимания, что помогает меньше ошибаться в повседневных рабочих задачах.
- Профилактика когнитивных нарушений: Регулярная нагрузка на мозг стимулирует образование новых нейронных связей, сохраняя ясность ума и хорошую память на долгие годы.
- Быстрое переключение: Разгадывание небольших числовых головоломок помогает эффективно перезагрузить психику во время перерыва в течение рабочего дня.
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