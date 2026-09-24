Айсен Николаев: Скорбная весть…

Скорбная весть. Ушла из жизни Екатерина Назаровна Романова – доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Якутии, этнограф и замечательный исследователь традиционной культуры народа саха. Особое место в её научной работе занимал Ысыах. Её исследования помогли глубже понять его смысл, символику и значение этого праздника для нашего народа.

С первых лет моей работы во главе Якутска Екатерина Назаровна помогала нам в развитии и обновлении концепции Ысыаха Туймаады, поиске новых форм праздника. Я советовался с ней по самым важным вопросам проведения Ысыаха. Глубоко зная традиции и культуру народа саха, она умела говорить о них просто и точно. Мы всегда были едины в главном – чтобы за растущим масштабом Ысыаха Туймаады неизменно сохранялась его подлинная суть.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Екатерины Назаровны, её коллегам и ученикам. Её научные труды, знания и идеи останутся важной частью культурного наследия Якутии. А в Ысыахе Туймаады всегда будет жить то, чему она посвятила столько сил и души. Светлая память.

Ушла из жизни известная ученая и профессор