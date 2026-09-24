В Якутске отметили День дошкольного работника

В Якутске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню дошкольного работника. В этот день чествовали педагогов, воспитателей, специалистов детских садов и ветеранов отрасли, чей ежедневный труд начинается задолго до первого урока и во многом определяет первые впечатления ребенка о мире, коллективе и учёбе.

Работников системы дошкольного образования поздравили председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов и первый заместитель председателя Евдокия Евсикова. В мероприятии приняли участие председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по образованию и науке Антонина Григорьева, заместитель главы города по социальным вопросам Ольга Яшина, начальник Управления образования Якутска Андрей Новоприезжий, работники и ветераны дошкольного образования.

Особое место в программе заняло награждение педагогов. Воспитателю детского сада № 84 «Искорка» Марине Михайловне Махарадзе Альберт Семенов вручил ведомственный знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения». Награда отмечает профессиональные заслуги и многолетний труд педагога.

Кроме того, наиболее отличившимся специалистам были вручены Почетные грамоты Якутской городской Думы, присвоены почетные звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

«Для меня это особенный день. Каждый из нас когда-то начинал свой путь именно с детского сада — с первого воспитателя, первых друзей, первых знаний о том, как устроен окружающий мир. И за всем этим стоит ежедневный труд людей, которые умеют найти подход к каждому ребенку, поддержать его и помочь сделать первые самостоятельные шаги», — отметил Альберт Семенов.

Отдельно на встрече поблагодарили ветеранов дошкольного образования. Многие из них десятилетиями работали с детьми, формировали профессиональные традиции и сегодня продолжают передавать свой опыт молодым педагогам.

«Спасибо каждому, кто каждый день приходит в детский сад и встречает наших детей с теплом, терпением и заботой. Именно из таких ежедневных, на первый взгляд небольших вещей складывается будущее нашего города», — сказал Альберт Семенов.

Председатель Якутской городской Думы пожелал работникам дошкольного образования здоровья, сил, профессионального вдохновения и благодарности от воспитанников и их родителей.

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