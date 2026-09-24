Ушла из жизни известная ученая и профессор

Профессор и ученая Екатерина Романова умерла в Якутии

В тг-канале управления культуры города сообщили, что преподаватель, ученая, профессор Арктического госуниверситета искусств, культуры и креативных индустрий ушла из жизни на 56-м году: Ее многолетняя научная и педагогическая деятельность, фундаментальные исследования в области этнологии, мифологии, семиотики и культурной антропологии внесли значительный вклад в сохранение и осмысление уникального культурного наследия коренных народов Арктики.

Екатерина Романова родом из села Кобяй. Она окончила Ленинградский государственный университет в 1983 году. После была аспиранткой Института этнографии Ленинградской области, потом младшим научным сотрудником, получила докторскую. К 1999 году вернулась в Якутию, была ведущим научным сотрудником Института гуманитарных исследований Академии наук Республики Саха (Якутия).

Романова была этнографом, специалистом в области ритуала, праздника, сибирского шаманства. Написала две монографии под названием «Якутский праздник Ысыах: истоки и представления», в которой изучается феномен религиозно-мировоззренческой системы праздника.

Научную деятельность она совмещала с преподаванием, вела курсы в СВФУ и АГИИКИ. Она признана заслуженным деятелем науки Республики Саха (Якутия).

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