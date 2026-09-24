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24.09.2026 11:39
чтение: 1 мин
Национальные проекты
#иммунитет
#осенняя хандра
#осень
#ЯРНД

Осень, осень… Как не попасть в ее ловушку?

Осень, осень… Как не попасть в ее ловушку?

Вам не кажется, что осень нас нынче балует? Солнышко светит по-летнему ярко, мокрый снежок или невесомый дождик охлаждают лицо, ветер поутих, правда, темнеет уже пораньше… Для меня лично осень, как для многих, кстати, – лучшее время года. Но, увы, не для всех.

— Осень — традиционно непростой период для людей с зависимостями, говорит клинический психолог Якутского республиканского наркодиспансера Виктория Филиппова. — Это явление имеет под собой четкие биологические, психологические и социальные причины. Осенний срыв — это не просто «отсутствие силы воли». Это комплексный вызов для организма и психики, обусловленный несколькими факторами:
* Сезонное аффективное расстройство и дефицит солнца. Сокращение светового дня снижает выработку серотонина («гормона радости») и мелатонина. Результат — хроническая усталость, апатия и субдепрессивные состояния. Психика зависимого человека, привыкшая искать легкие пути, может начать «требовать» алкоголь как быстрый допинг или антидепрессант.
* Синдром «окончания праздника». Осень приносит резкую смену декораций после летнего отпуска: возвращение к рутине, холода, серость и дожди. Мозг воспринимает это как утрату удовольствия, что рождает жалость к себе — одно из самых опасных чувств в трезвости.
* Физиологический стресс. Осенью частые простуды истощают иммунитет. Физическое недомогание напрямую влияет на эмоциональную устойчивость. Когда тело ослаблено, защитные психологические механизмы организма работают хуже.

Представим себе, Виктория Петровна, человек за лето настроился на трезвую жизнь, а тут снова осень… Давайте попробуем помочь ему сохранить трезвость! 

— Чтобы не дать осенней хандре разрушить ваши результаты, необходимо перестроить свой образ жизни и усилить профилактику.
Во-первых: работайте с физиологией.
Трезвость начинается с тела. Осенью ему нужна особая поддержка:
* Наладьте режим сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время. Дефицит сна — главный триггер раздражительности.
* Добавьте света. Используйте дома яркое освещение утром, чаще гуляйте в дневные часы, пока светит солнце. При необходимости (после консультации с врачом) пропейте курс витамина D и магния.
* Соблюдайте правило HALT. Не оставайтесь Голодным (Hungry), Злым (Angry), Одиноким (Lonely) и Уставшим (Tired). Осенью эти состояния обостряются.
Во-вторых: заменяйте, а не просто запрещайте.
Если алкоголь часто использовался как способ согреться, расслабиться после тяжелого дня или «раскрасить» серые будни, найдите здоровые альтернативы:
* Новые согревающие ритуалы. Заваривайте качественный чай, варите безалкогольный глинтвейн, добавляйте в напитки пряности (корицу, имбирь, бадьян).
* Уютная атмосфера. Сделайте дом местом силы. Теплый плед, комфортная домашняя одежда, приятный свет — все это помогает вырабатывать дофамин без допингов.
В-третьих: снизьте планку ожиданий (профилактика перфекционизма).
Осенью естественным образом снижается продуктивность. Не ругайте себя за лень или нежелание сворачивать горы. Разрешите себе замедлиться. Если у вас нет сил на спортзал — просто полежите с книгой или посмотрите фильм. Давление на самого себя («я должен быть эффективным») неизбежно приводит к стрессу и срыву.
В-четвертых: укрепляйте социальные связи. Осень склоняет к изоляции: хочется закрыться дома и ни с кем не общаться.

* Оставайтесь на связи с поддерживающим окружением.
* Если вы посещаете группы взаимопомощи (АА или другие), не пропускайте собрания, даже если «не хочется идти по дождю».
* Разговаривайте о своем состоянии. Если вам плохо, грустно или страшно — скажите об этом вслух близким или психологу. Разделенная эмоция теряет свою силу.
В-пятых: помните о правиле «Только сегодня».
Если осенняя перспектива жить трезвым всю зиму кажется пугающей и тяжелой, сузьте горизонт планирования. Вам не нужно оставаться трезвым всю жизнь. Вам нужно остаться трезвым только сегодня. Доживите до подушки трезвым, а завтра будет новый день.
И помните, сезонное ухудшение настроения — это временное состояние, а не крах вашей трезвости. Относитесь к себе с максимальной бережностью, заботьтесь о теле и душе, — завершает Виктория разговор, и я благодарю ее за прямо-таки пошаговую стратегию,
теплые, добрые советы людям, которым, наверняка, и так не просто.

Национальные проекты. Здоровье для каждого.

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Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА
Фото: предоставлено Викторией Филипповой.

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