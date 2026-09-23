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23.09.2026 23:13
чтение: 1 мин
Православие
#Якутск

Во Всехсвятский храм-памятник воинам-якутянам приносятся мощи святых Веры, Надежды и Любови

27 сентября 2026 года по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа состоится принесение мощей всенародно любимых святых — мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии во Всехсвятский храм г. Якутска. Храм является памятником воинам-якутянам, в том числе в нем постоянно получают духовную поддержку бойцы СВО и их близкие.

Святыня будет пребывать в храме до 5 октября 2026 года. Ежедневно в 18.00 перед ней будет совершаться молебен.

30 сентября, в день памяти святых Веры, Надежды Любови и матери их Софии, перед мощами будет совершена Божественная Литургия. Начало богослужения — 5.30.

Поклониться святыне можно будет ежедневно с 9.00 до 20.00. Приглашаем помолиться любимым святым об укреплении нашей веры, даровании надежды и умножении любви, а также о всех житейских нуждах!

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Источник: Монахиня Елисавета (Сеньчукова), Якутская епархия
Фото: Монахиня Елисавета (Сеньчукова), Якутская епархия

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