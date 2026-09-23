Власть кончилась: Главу поселка отстранили от должности

Главу поселка Мохсоголлох отстранили от должности после обвинения в получении взятки

Согласно материалам дела, в качестве взятки ему был передан трактор стоимостью 680 тысяч рублей

Прокуратура Хангаласского улуса утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении главы городского поселения Мохсоголлох Романа Савина. По версии следствия, он получил взятку в виде гусеничного трактора стоимостью 680 тысяч рублей, сообщила 23 сентября прокуратура Якутии.

Савин занял должность главы Мохсоголлоха в сентябре 2025 года. Как считает следствие, узнав о задолженности муниципального унитарного предприятия перед управлением ветеринарии в размере около 700 тысяч рублей, он потребовал от бывшего директора предприятия передать ему имущество. При этом, по версии следствия, глава поселка угрожал обратиться в правоохранительные органы и в суд.

В качестве взятки, согласно материалам дела, был передан гусеничный трактор стоимостью 680 тысяч рублей. Трактор оформили на родственника главы, который выступал посредником.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. По ходатайству следствия суд наложил арест на его имущество на сумму более четырех миллионов рублей. Кроме того, Савин отстранен судом от должности.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Якутии и расследовано Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Якутии. После утверждения обвинительного заключения прокуратурой дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

На фоне уголовного дела жители Мохсоголлоха подготовили обращение в защиту Романа Савина, опубликованное в сообществе во «ВКонтакте» «Новости г. Покровск и Хангаласского улуса».

Окончательную оценку предъявленному обвинению предстоит дать суду.

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